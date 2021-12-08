接見好人好事代表 賴清德：推廣良善力量 以台灣為榮

副總統賴清德今日上午接見「110年全國好人好事代表暨中華民國表揚好人好事運動協會幹部」，其中最年長、資深的善心人士是來自金門，高齡84歲的呂愛華阿嬤。（總統府提供）

2021/12/08 12:41

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統賴清德今日上午接見「110年全國好人好事代表暨中華民國表揚好人好事運動協會幹部」，肯定得獎人的善行義舉，幫助弱勢者度過難關，也期勉大家持續努力，推廣良善力量，讓台灣能夠越來越好。

賴清德表示，今年「八德獎」得獎人共有34位，可以得到這項殊榮實至名歸，也相當令人欽佩。得獎人來自不同的縣市及行業，包括醫界、公教、軍警、企業、社團及臨時工作者。換句話說，台灣的善行義舉不分年齡、性別、職業別，一年365天都有人在台灣社會的每一個角落默默行善。

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賴副總統說，我們所在的城市、行業及服務的個案不盡相同，但善行義舉背後所代表的良善力量是一樣的。像是今天代表致詞的義大醫院院長杜元坤，是醫界受人尊敬的前輩，除了醫術高明以外，他從擔任住院醫師開始，就持續捐出所得幫助社會。另外，今年最年輕的得獎者是來自屏東高工的黃詮佑同學；最年長、資深的善心人士，則是來自金門，高齡84歲的呂愛華阿嬤。

他說，因為大家的善行義舉，讓台灣的社會風氣可以安和樂利，希望藉由獎項的肯定，能夠讓良善的力量持續在台灣推廣，讓台灣越來越好。

賴清德接著提到，台灣這股良善的力量，已經在國際社會上得到肯定。在這次防疫上，國際社會除了看到台灣優質的醫療公共衛生水準，也見識到台灣人民的團結合作。台灣不僅可以幫助自己，還可以幫助他人；很多國家也進一步了解台灣，並願意跟台灣做朋友。

他指出，台灣不僅在疫情期間幫助別的國家，在過去國際重大災難事件中，例如日本311大地震、南亞海嘯，或中國大陸的地震、颱風、水災，都可以看到台灣民眾的愛心。在國內的災難事件中，國人同胞的援助更是如此。在他擔任市長任內，台南遭逢大地震，僅僅一週內，就收到來自全台40多萬筆捐款，累計金額超過40億元。此外，高雄的氣爆事件、新北市的粉塵爆炸也是如此。台灣這股良善力量，數十年來不僅協助個人度過難關，也在城市，甚至是國際社會面臨困境時，慷慨捐助，深獲國際社會肯定。

賴副總統強調，這股良善力量就是台灣最美的風景，我們要以台灣為榮，也要更加團結合作，進一步協助仍然在困難中、需要幫助的人，讓他們也能以生活在台灣為榮，並感到幸福。

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