WHY？藻礁公投「不同意」漸增 大數據分析：「鄭文燦」是關鍵

2021/12/07 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕1218四大公投案投票在即，《TVBS》11月中旬公布的民調顯示，「珍愛藻礁」公投案從一開始偏向正方，逐漸轉向「正反拉鋸」局勢。藻礁公投的不同意民調為何能夠上升？大數據分析指出，桃園市長鄭文燦在其中扮演了相當關鍵的角色。

台灣議題研究中心7日發文表示，藻礁公投與桃園大潭第三天然氣接收站（三接）的建設密不可分，三接關係著天然氣發電佔比能否提升，天然氣佔比提升又關係到總統蔡英文上台後推動的能源轉型政策能否落實，然而，主張「護藻礁」的環保議題廣獲年輕網路族群支持，與蔡英文2020年817萬票支持者部分重疊，使得民進黨不敢大意，積極溝通。

文章指出，綠營針對藻礁公投案進行攻防時，常將重點放在興建三接為台灣用電帶來的正面效益，例如「北部用電」、「南電不用北送」、「中南部才有好空氣」等，佔了將近5成的討論量。然而，鄭文燦扮演了另一個關鍵角色，將論述與行動進一步聚焦在「重視在地環境生態」。

文章舉例，桃園市府11月初邀請14國駐台代表到桃園觀音淨灘，凸顯政府重視海岸生態保護，鄭文燦11月下旬又邀26國使節參訪大潭電廠，之後再合體蔡英文到大潭發電廠、大潭藻礁視察，種種行動都傳達桃園市府對生態議題的重視，積極向關注環保的年輕族群釋放善意。整體而言，鄭文燦的論述內容有超過5成聲量都和藻礁生態保育相關。

文章也比較了民進黨7位執政縣市長的公投網路聲量，可以發現，鄭文燦在藻礁議題的聲量遠超其他6人，領先第二名的高雄市長陳其邁4.3倍，顯示鄭文燦在桃園當地的活動、行程等，都成功地「線下轉線上」，轉換為網路討論聲量，也增加了鄭文燦「三接與藻礁能夠共存」論述在網路使用者、青年族群的曝光度。

文章分析，鄭文燦重視環保議題的論述，可說是與綠營強調「發電」的論述基調分進合擊；「環境保育」方面由具有地緣關係的鄭文燦負責溝通，也顯得更具說服力。短期來看，民進黨在藻礁公投一案，無論民調或網路輿情都有起色，至於能不能成功擋下此案，還有待持續觀察。

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