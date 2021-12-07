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    「網軍」事件難影響公投案 台灣議題研究中心：藍營聲量反下滑

    國民黨和民進黨四大公投案網路聲量趨勢。（TPOC提供）

    國民黨和民進黨四大公投案網路聲量趨勢。（TPOC提供）

    2021/12/07 16:52

    〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜遭家暴事件牽扯出「網軍」案外案，TPOC台灣議題研究中心分析數據顯示，縱使網軍風波有高討論度，卻難以和公投案產生連結，國民黨公投聲量反而因此下滑，整體而言，四個不同意的聲量勝過四個同意24個百分點。

    TPOC台灣議題研究中心指出，有不少國民黨要角藉由網軍事件宣傳公投，試圖激化民眾不滿情緒，動員選民投下四個同意，然而中心透過QuickseeK快析輿情資料庫監測，自11月30日至今，關於4大公投案的近20萬則討論中，有關網軍風波的討論只有4.8千則，僅佔2％，顯示縱使關於網軍的討論度高，卻難以將話題和公投產生連結，國民黨欲透過批判「民進黨網軍治國」動員選民，成效不盡理想。

    台灣議題研究中心指出，面對公投案，國民黨的策略歷經反覆調整，國民黨部分縣市首長立場與黨中央「四個同意」相左，甚至從未參與公投街頭演講，引發不團結、不敢明確表態的質疑。網路數據顯示，若將民進黨「四個不同意」與國民黨內「四個同意」、「兩好兩尊重」、「三好一尊重」等多個主張總合相較，結果仍是民進黨「四個不同意」聲量一路領先，「四個不同意」的聲量以62％領先「四個同意」的38％。

    台灣議題研究中心表示，高嘉瑜遭家暴事件扯出網軍治國案外案，網路數據顯示，即使民進黨因網軍爭議形象受傷，但對其宣傳公投的聲勢仍影響有限，有關網軍的網路高討論度，難以導回公投討論上。國民黨勢必得思考，是否要減少在此議題著墨的力度，畢竟若是狂打網軍爭議，卻無法將民眾反感轉化為「四個同意」，恐怕最終只能在同溫層自嗨，反而浪費寶貴的黃金宣傳時間。

    h4>☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    網軍風波聲量圖。（TPOC提供）

    網軍風波聲量圖。（TPOC提供）

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