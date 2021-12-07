台海軍情》中國「小航母」現蹤「東部戰區」 呂禮詩：威脅甚鉅

中國一艘075型兩棲攻擊艦，上週出現在東部戰區位於浙江舟山的海軍基地，未來有可能入列東部戰區，對台海造成莫大威脅。（圖翻攝自微博）

2021/12/07 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國「075型兩棲攻擊艦」有「小航母」之稱，近日出現在解放軍最靠近台灣的「東部戰區」，未來可能會部署在此。前海軍官校教官呂禮詩認為，這對台灣國防將造成莫大威脅。

綜合香港《南華早報》及其他媒體報導，中國075型兩棲攻擊艦號稱解放軍海軍最大戰艦，設有機庫，能搭載30架各型直升機、近千陸戰隊員；擁有直通甲板，可同時起降6架直升機。另外該艦設有塢艙，可作為35輛兩棲車輛、3艘氣墊登陸艇的母船，有「小航母」之稱，目前中國共有2艘。

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《南華早報》指出，上週一艘075型艦出現在東部戰區司令部位於浙江省舟山的海軍基地，未來有望入編東部戰區。有解放軍消息人士告訴《南華早報》，指東部戰區還沒有任何航母戰鬥平台，若075型艦入列，將大幅提升該戰區艦隊的戰力。此外，其姊妹艦「海南號兩棲攻擊艦」已於今年4月編列解放軍南部戰區。

對此，軍事專家呂禮詩直言，075型艦嚴重威脅台灣國防，或許其威脅性「比真的航母還來得更大」。

他進一步指出，若台海真的出狀況，075型艦將成解放軍在中國大陸東南沿海空軍基地攻擊直升機的浮動後勤和支援平台，他認為，解放軍戰略不在於對付台灣本身防禦能力，而是如何實現「反介入」，阻絕外國進行軍事干預。

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