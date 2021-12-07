幹便當、爐渣案！多次遭PTT鄉民攻擊 黃偉哲：該處理網軍問題了

台南市長黃偉哲（右）表示，凡舉大創案、爐渣案，過去他就多次遭網軍攻擊，2018年還有人指控他「幹便當」，對此，他認為：「是時候該處理網軍問題了」。（《震傳媒》提供）

2021/12/07 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕PTT是網友討論時事、各領域同好找到朋友交流的聖地，不過，平台也遭有心人士利用操縱輿論風向，成為網軍基地。台南市長黃偉哲表示，凡舉大創案、爐渣案，過去他就多次遭網軍攻擊，2018年還有人指控他「幹便當」，對此，他認為：「是時候該處理網軍問題了」。

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞毆打，竟出現一名暱稱「沒品維尼」的PTT帳號，連續發文護航林秉樞，有人發現「沒品維尼」過去時常發文攻擊其他政治人物，黃偉哲便是主要目標之一，很多文章都是衝著黃偉哲而來。

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對此，台南市長黃偉哲今（7日）在《震傳媒》透過視訊方式，接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，慘遭網軍多次攻擊的黃偉哲認為，立委們應要針對言論自由做相關規劃，不能讓躲在暗處攻擊的人免於承擔責任。

黃偉哲表示，過去有很多類似的事情，例如大創案、爐渣案，2018年還有人指控他「幹便當」，雖然警察可以調IP出來，但網路資訊錯綜複雜，可能有人指控誰是誰，過不久又有人承認誰是誰，很容易就變成羅生門，所以黃偉哲僅希望大家能夠為自己的言論負起責任，尊重正常的政策評論，但如果涉及人身攻擊的話就不行。

黃偉哲表示，主持人黃光芹也曾被網路上的言論攻擊過，但不管是商業性的或是政治性的，藍綠或其他黨派互相批評應該要一起面對。網軍不是單一國家的問題，美國選舉時也曾有俄羅斯或中國網軍入侵，但以台灣來說，言論自由再網路上無國界，原則必須要規劃好，不管是哪個政黨都要意識到，「是時候該處理網軍問題了」。

今日爆出林秉樞脅迫高嘉瑜承認自白書內容的影片，黃偉哲透露，看到高嘉瑜那個樣子非常不捨，希望大家對於網路上的事情要認真看待，因為不管是哪個階層的人都會遇到這些問題，也呼籲立委們能夠訂定一個原則，讓使用網路的人「既有言論自由，又不會傷害他人」，不能說「公眾人物講話就得負責，躲在暗處丟石頭的人就不需要承擔」。

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