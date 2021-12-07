連勝文提「畜生」暗批 當事人鄭運鵬無奈回應了

民進黨立委鄭運鵬。（資料照）

2021/12/07 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委鄭運鵬近日在臉書上暗指連家過去的家暴傳聞，國民黨副主席連勝文今反批鄭是「網軍頭」，這種類似「畜生」所講的話他不做回應，對此鄭運鵬表示，此言顯示了連勝文「我為刀俎，人為魚肉」的權貴心態，之後他也沒什麼好回應這種仇恨歧視言論。

連勝文日前批「綠營網軍是半獸人」，而後鄭運鵬一度在臉書上暗指連家過往家暴傳聞，對此連說，他不會對「網軍頭」的不實言論做任何回應，更說「網軍頭講的類似『畜生』所講的話，基本上在2000年大選中已經被證實是虛偽的假訊息，證明民進黨的網軍是無所不用其極」。

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鄭運鵬在臉書發文回應「權貴子弟不要以為全台灣人都是你家的奴僕下人，讓你們家族作威作福都是應該的」，他認為，連勝文隨口指責他人是半獸人、畜生，「正顯示了他是『我為刀俎，人為魚肉』的權貴心態，他家是皇宮貴族，其他人都是野獸動物」。

鄭運鵬嘆，即使當事人口不擇言，我想一想，還是維持昨天原文的隱藏限閱，但他也說，看來昨天他隱藏貼文，「是太體貼這些人」。

鄭運鵬最後表示，之後他也沒什麼好回應這種仇恨歧視言論了，希望連勝文多關心自己家人，「多了解每個刑事案件的本質」。

鄭運鵬強調，這件事是暴力刑事案件，不是網路霸凌事件，政治根本不是這件刑事案件的本質。

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