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    有空白綠合沒空甩公投引國民黨內反彈 侯友宜：以市長身分顧好人民

    柯文哲、侯友宜、鄭文燦今同台談北北桃首都圈城市抗疫經驗。（記者塗建榮攝）

    柯文哲、侯友宜、鄭文燦今同台談北北桃首都圈城市抗疫經驗。（記者塗建榮攝）

    2021/12/07 12:10

    〔記者鄭名翔／台北報導〕4大公投案進入倒數，但傳出國民黨內部不滿新北市長侯友宜態度消極，今還與台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦「藍綠白」同台出席活動；對此，侯友宜表示，當前以市長身份做好人民所擔心之事才是當務之急，國民黨內部也是同樣想法、以民意依歸全力以赴，將會以實際行動對許多議題表示態度與關心。

    柯文哲、侯友宜、鄭文燦今同台出席《遠見》高峰會，共談北北桃首都圈城市抗疫經驗；12月18日登場的4大公投案，國民黨雖積極宣傳四個同意，但侯友宜卻表態不出席黨中央舉辦的選前之夜，今還與柯、鄭合體，傳出引發內部不滿，另也傳出黨高層訂出「侯友宜條款」等折衷方案。

    侯友宜會後受訪被問及此事，四兩撥千斤說，當前以市長的身份努力做事，做好人民所擔心的事才是當務之急，重申對公投的態度就是以市長立場採取行動保護人民健康、國家安全、帶動產業發展，相信國民黨也是此想法、共同以民意為依歸；至於是否有「侯友宜條款」，侯仍稱，將一心一意好好為人民做事。

    一旁的鄭文燦則幫緩頰，稱侯友宜市長也有為難之處，因為首都生活圈內就有三座核電廠，涵蓋核災逃難圈的80公里、影響1000萬人口，因此北北基宜桃5個縣市都反對核四重啟，若能藉此結束核電對台灣也是好事。

    新北市長侯友宜。（記者塗建榮攝）

    新北市長侯友宜。（記者塗建榮攝）

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