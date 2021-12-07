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    美國宣布外交抵制北京冬奧 外交部：跨部會討論因應

    外交部發言人歐江安出席例會。（翻攝自直播）

    外交部發言人歐江安出席例會。（翻攝自直播）

    2021/12/07 11:36

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國白宮6日宣布，為抗議中國侵犯人權惡行，將外交抵制2022年北京冬奧。外交部今天表示，對於美國的決定，我國政府表示理解與尊重。我國政府正進一步了解相關情勢，後續也將進行跨部會討論，做出妥適因應。

    美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）於美東時間週一，在白宮的例行媒體簡報上宣布，鑑於中國持續在新疆進行種族滅絕，以及其他侵犯人權行為，美國政府將對北京於明年舉行的冬季奧運與殘障奧運進行外交抵制。美國運動員仍會參加比賽，美方也將全力支持，但不會為比賽的宣傳做出貢獻。

    外交部發言人歐江安今天在例會回應媒體詢問表示，我方注意到白宮宣布一事，對於美國的決定，我國政府表示理解與尊重。我國政府目前正就相關的情勢，做進一步了解，後續也會有跨部會討論，做出妥適因應。

    除了美國，紐西蘭副總理羅伯森（Grant Robertson）週二表示，紐西蘭10月就已告知中國，不會有部長級官員與會，理由眾多，主要是與疫情有關，而非因為美國。不過，羅伯森也強調，紐西蘭先前多次向中國表達過對於人權議題的關切。

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