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    首頁　>　政治

    政大開放國民黨黨史啟用 30萬件數位檔開放調閱

    前總統馬英九、國民黨主席朱立倫7日出席政治大學中國國民黨黨史檔案啟用典禮。（記者羅沛德攝）

    前總統馬英九、國民黨主席朱立倫7日出席政治大學中國國民黨黨史檔案啟用典禮。（記者羅沛德攝）

    2021/12/07 11:16

    〔記者吳柏軒／台北報導〕中國國民黨2018年與政治大學簽約，進行30萬件黨史資料數位化，今（7日）正式啟用，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫皆到場開卷，認為黨史與中華民國完整連結，是國家重要資產。政大表示，該資料提供調閱服務，但另有使用需取得國民黨同意。

    政大副校長王文杰表示，國民黨成立黨史委員會，累積資料高達91年，反映其組織成立、變革乃至中華民國過去長期政治、經濟、教育等各領域資料，是研究近現代史不可或缺的資源，2018年取得授權進行30萬件資料數位化，今正式啟用，盼透過數位化與相關原始文件保存等，讓更多研究被深度挖掘。

    馬英九表示，擔任總統期間有6年兼任國民黨黨主席，與歷任主席皆重視黨史，並關心中華民國開國史，曾從黨史中找到前總統蔣介石根據孫中山遺教而提出要收復台灣，依此反駁國外學者質疑，可惜政府透過促轉會不斷追殺，但國民黨做這些不怕，可對國家、社會、文化有益，資料通通開放，不管促轉會或其他人都歡迎使用，多做活化、讓歷史資料感動人心。

    朱立倫也說，國民黨史是國家最重要資產，並與中華民國完整連結在一起，黨史就是中華民國建國歷史，不僅台灣，海外如新加坡、馬來西亞、檀香山、日本乃至中國都有很多史料，盼這次黨史數位化後，可廣泛學術使用，並與國際連結，讓全世界研究中華民國歷史、近代史發展等，能多加利用。

    政大表示，今年社資中心新建「中國國民黨黨史檔案探索系統」，呈現檔案史料脈絡瀏覽，加入數位人文工具分析，可有助學者研究利用，而該檔案啟用後，可每週一到週四下午，前往政大孫中山紀念圖書館閱覽室進行調閱服務，除學研外，黨史資料若另有用途仍需經過國民黨同意。

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