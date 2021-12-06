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    索羅門總理控「台灣代理人」搞動亂 外交部：施政不力嫁禍台灣

    索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞6日逃過國會不信任案。（法新社檔案照）

    索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞6日逃過國會不信任案。（法新社檔案照）

    2021/12/06 18:35

    〔記者呂伊萱／台北報導〕我國前友邦索羅門群島6日進行不信任案表決，總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）掌握多數票逃過一劫，竟指控「台灣代理人」（agents）策動政治動亂。外交部今天嚴正駁斥其不實指控，並批評蘇嘉瓦瑞將個人施政不力引發的不滿，嫁禍至台灣政府及友台的民主派人士，外交部對其不負責任的言行，表達遺憾並予以譴責。

    《法新社》報導，親北京的蘇嘉瓦瑞在國會不信任案表決中，以32票反對、15票同意、2票棄權，順利逃過一劫。在國會辯論中，反對陣營領袖瓦爾（Matthew Wale）等人指控蘇嘉瓦瑞政府利用中國資金鞏固權力。最大省馬萊塔省省長蘇達尼（Daniel Suidani）更指控蘇嘉瓦瑞與台斷交前，並未充分徵詢民意。

    蘇嘉瓦瑞則在90分鐘演說中積極自我辯護，強調自己沒有做錯事，也不會向「邪惡勢力」或「台灣代理人」屈服，期間一度激昂地舉起椅子敲擊地面。

    外交部發言人歐江安今天嚴正表示，外交部關切索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞於6日在索羅門國會不信任案辯論中，關於「台灣代理人」的不實指控。歐江安說，外交部嚴正駁斥蘇嘉瓦瑞總理的不實指控。對於蘇嘉瓦瑞將個人施政不力所引發的群眾不滿聲浪，嫁禍至台灣政府及對我國友好的民主派人士，外交部對其不負責任的言行表達遺憾並予以譴責。

    外交部重申，期盼索羅門群島人民持續以和平理性的方式，表達意見及對自由民主的支持；我國政府同時呼籲索羅門群島中央政府傾聽人民的聲音，切莫妄想依循中國獨斷專權的模式治理國家及統治人民，背棄太平洋區域良善的民主制度與團結傳統。

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