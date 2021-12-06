林為洲自曝2劑疫苗都沒打 陳宗彥籲盡快施打

國民黨立委林為洲今日在立法院內政委員會自曝，他為了等高端疫苗得到國際認證，到現在2劑都沒打。（記者陳鈺馥攝）

2021/12/06 12:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變異株Omicron肆虐各國，中央流行疫情指揮中心5日宣布，將針對教育部、經濟部、勞動部及衛福部4部會管理的多項場所，如學校、補習班、KTV、長照據點等的從業人員，強制要求接種滿2劑疫苗才可上工，新制明年元旦上路。國民黨立委林為洲今日在立法院內政委員會自曝，他為了等高端疫苗得到國際認證，到現在2劑都沒打，他來立院開會是否受到影響；指揮中心副指揮官陳宗彥呼籲，建議委員盡快施打，因為你跟人群接觸算密切。

林為洲表示，指揮中心現在規定要施打2劑疫苗，才能進入特定場所，要持小黃卡做證明，列管場所有無包含立法院？陳宗彥指出，這個是針對消費場所的工作人員。

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林為洲說，立法院不會有消費人員嗎？有些人是不得已不敢打疫苗，像他自己到現在2劑疫苗都還沒打，若規定沒打不能來立法院，那他就會受到影響。他是在等高端，等到現在都沒有國際認證，所以2劑都沒有打，到時候會不會不能來立院開會？

陳宗彥回應，建議委員盡快施打，因為你跟人群接觸算密切；林為洲反說，建議高端盡快得到國際認證，「那我就可以打」。

此外，民進黨立委羅美玲關切外籍失聯移工疫苗接種率太低問題。陳宗彥表示，會將逾期停居留的相關資料與CDC的系統做介接，未來接種完後會核發小黃卡，這些接種證明移工返回母國也可用的到，這些都在積極規劃中，針對北中南收容所已經開始執行施打。

陳宗彥說，指揮中心已經開始在推動這件事，也與NGO團體溝通過，要讓逾期停居留的外籍移工不必擔心，會協助他們做預防接種。

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