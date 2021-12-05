四大公投》賴清德豐原宣講四個不同意 強調台灣「同島一命」

副總統賴清德表示，台灣「同島一命」， 四大公投影響台灣國家全安 呼籲大家投不同意。（記者歐素美攝）

2021/12/05 12:58

〔記者歐素美／台中報導〕副總統賴清德今天抵達台中市豐原區鎮清宮參拜，並進行公投宣講。他表示，如果他是台中人，將優先關心珍愛藻礁公投案，其次是萊豬案。強調台灣「同島一命」，核四、珍愛藻礁、反萊豬及公投綁大選，涉及台灣環境、能源、經濟及民主安全，間接影響台灣國家安全，呼籲大家站在民主陣營，一次解決紛擾台灣社會廿多年的四大公投案，不要讓台灣困在這個島上，讓我們下一代能順利在國際競爭。

台中市議員謝志忠在鎮清宮舉辦公投宣講，吸引數百民眾主動到場聆聽。副總統賴清德表示，如果我是台中人要優先關心珍愛藻礁公投，因這涉及台灣能源安全，桃園大潭發電廠蓋好了，機組也裝好了，公投是要求政府停建天然氣接收站，如果不停工，兩年後二O二三年即可供應天然發電廠，順利供電一年可發電一百卅七億度電，不只解決北部用電不足問題，也可解決中部用煤炭發電影響空氣污染的問題。

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他表示，天然氣第三接收站不是蓋在藻礁上方，而是蓋在國民黨政府填好的廿三公頃上。大潭發電廠是前總統李登輝時代即規劃完成，在北部蓋天然發電廠解決台灣用電問題，決策是正確的，只是範圍二百卅二公頃太廣，引發環保團體反對，蔡總統上任後優先解決藻礁保護的問題，將面縮小為十分之一只剩廿三公頃；原來碼頭規劃在岸邊，現在往外海延伸一千兩百公尺，以保護藻礁，這是攸關台灣穩定供電及解決中部空氣改善問題，呼籲大家支持政府，公投投不同意。

第二是反萊豬公投，賴清德說，中部很多中小企業，商品要外銷到國外，反萊豬公投牽涉台灣經濟安全問題，蔡英文總統開放美國萊豬進口，美國已與我們開始談判雙邊貿易協定的簽定，因為我們接受世界貿易組織的規範，美國跟日本也都公開支持台灣參加CPTTP（跨太平洋夥伴全面進步協定），簡單說，就是太平洋兩岸十多個國家彼此減免關稅，台灣如果可以參加，未來大台中製造出來的商品銷到這些國家就可以減色關稅而具備競爭力，否則我們沒有辦法加強與美國的貿易關係，要加入CPTTP及台灣未來進行國際貿易會面臨很大的困境。

賴清德並強調，政府針對萊克多巴胺已做好保護措施，不可能為了經濟利益去犧牲人民的健康。就是用國際標準來保護人民的健康，這是聯合國國際食品專門委員會專家者學者訂定的國際標準，馬英九總統進口萊牛進口台灣也是根據這標準，吃牛肉問題，說吃豬肉有問題，沒有道理。

賴清德並指出，核四對大台中一樣很重要，核四發生事情，除了幅射線直接影響人民健康外，商品都賣不出去，觀光客都不敢來，台灣是「同島一命」，新北市發生事情，我們也逃不掉，尤其核四停停蓋蓋廿二年，七年前在馬英九總統江宜樺院長並封存核四，「現在如果重啟核四，台灣會害」，呼籲大家核四公投要投不同意。

最後針對公投綁大選，賴清德說，二O一八年九合一選舉大家已看到亂象一片，立法院因此修法，將十八歲可投票決定事情的公投，以及廿歲才可投票，選人的選舉分開，以確保公投品質及維護選舉的程序，創造雙贏，結果，國民黨又要將它合在一起，說可以省一遍工，但為了省一遍工可能忙一世人，所以公投案要支持政及立法院決定，公投綁大選要投不同意。

賴清德強調，核四涉及環境安全，珍愛藻礁涉及台灣能源安全，反萊豬進口是牽涉台灣經濟安全，公投綁大選舉涉台灣民主安全，四項安全環相扣，影響台灣國家安全。中國打壓台灣、封鎖國際空間，飛機擾台，國際社會都很關心，日本、美國及歐洲等紛出聲要求中國不可輕舉妄動，兩岸要維持和平，在這種情形下，公投萬一四項都同意，國際社會會「霧煞煞」，對台灣很不利。

賴清德拜託大家繼續站在民主陣營，勇敢向前行，走入國際社會，四個公投案在台灣社會紛爭廿多年，一次解決，不要讓子孫再花一二十年去討論這個問題，將台灣困在這個島上，我們應該將門打開、將路開好，讓我們下一代能順利在國際上競爭。

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