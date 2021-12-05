四大公投》賴清德苗栗宣講「4個不同意」 盼維護台灣安全

賴清德苗栗講公投，盼維護台灣安全。（記者蔡政珉攝）

2021/12/05 10:40

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕副總統賴清德今天上午前往苗栗縣苗栗市為「4個不同意，台灣更有力」公投說明會進行宣講，賴清德提及公投事關台灣4個安全，包括環境、能源、經濟、民主，且彼此環環緊扣，而國際社會也相當關注，期盼鄉親投下4個不同意。

賴清德表示，到苗栗說明公投案是希望傳遞更多正確資訊幫助民眾做出正確決定。例如核四牽涉台灣的環境安全，其建築安全有疑慮，一般遊覽車12年就要汰換，更何況核四已經蓋蓋停停22年。

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至於珍愛藻礁公投，賴清德強調，牽涉到能源安全，政府已經準備好保護藻礁，總統蔡英文也於日前帶著媒體前往視察，而3接若能建好，大潭電廠每年可增加發電137億度，不但解決北台灣供電需求，還能降低中部燃煤發電的空污問題，且碼頭建在1200公尺的外海正是為了保護藻礁。

而萊豬開放議題，賴清德表示，政府秉持安全檢驗標準，屆時開放後所有資料都會公開，讓民眾自行選擇。且關係到與美國貿易和台灣是否可以加入CPTPP（跨太平洋伙伴全面進步貿易協定），對於台灣經濟安全關係甚大。

最後，賴清德談到公投綁大選，賴清德舉當初九合一公投為例，若兩者綁在一起，大家關注點多集中在選舉面，反而對公投議題不太了解，兩者若不綁在一起可像現在辦說明會好好跟民眾說明公投內容，事關民主安全。

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