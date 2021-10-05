質詢量差距懸殊！林靜儀公布數據：1個陳柏惟抵10個顏寬恒

林靜儀（見圖）在臉書提出數據，指出陳柏惟光3個會期的質詢數，就超過顏寬恒擔任立委前8個會期總質詢數。（資料照）

2021/10/05 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕立委陳柏惟罷免案將在23日投票，同屬台中市第二選區的前國民黨立委顏寬恒也擔任志工，力挺罷免。前立委、醫師林靜儀今（5）日在臉書發文指出，陳柏惟光就任立委前3個會期的質詢數，就是顏寬恒6個會期質詢總數的5倍，可說是一個陳柏惟抵十個顏寬恒，差距如此大，仍被動員罷免投票，難怪中國國民黨找不到好的理由說服民眾。

林靜儀在臉書表示，陳柏惟是2020年新科立委，來跟2013年以補選選上的顏寬恒第一屆新手立委比較（雖事實上顏寬恒是接父親的立委位子），二者質詢表現相比，陳柏惟光3個會期的質詢數，就超過顏寬恒擔任立委前8個會期總質詢數；而陳柏惟3個會期質詢數是顏寬恒6個會期質詢數的5倍，一個陳柏惟質詢量抵十個顏寬恒。

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林靜儀指出，國民黨這個百年大黨傾全黨之力，掛看板鋪天蓋地、宣傳車到處跑、「志工」到處耳語，去罷免一個年輕的台灣意識政黨唯一一席立委。林靜儀說，陳柏惟做不到兩年、認真那麼多，難怪中國國民黨找不到好的理由說服民眾，只能造謠騙民眾。

林靜儀提到，更詭異的是，為什麼國民黨磨刀霍霍要罷免的2席立委，包括陳柏惟和他們劍指下一個目標的林昶佐，都是國防外交委員會，都是長期堅持抗中保台價值的年輕政治人物？

林靜儀問，國民黨想打倒誰，想塞誰進去？她認為這不是陳柏惟一個人的事，是台灣民主安危的事，呼籲各界幫陳柏惟加油打氣。

陳柏惟擔任立委的質詢率大幅超過嚴寬恒。（圖擷取自林靜儀臉書）

陳柏惟擔任立委的前3任會期質詢數為126次，超過顏寬恒初任立委前8個會期的質詢數。（圖擷取自林靜儀臉書）

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