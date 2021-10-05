為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    質詢量差距懸殊！林靜儀公布數據：1個陳柏惟抵10個顏寬恒

    林靜儀（見圖）在臉書提出數據，指出陳柏惟光3個會期的質詢數，就超過顏寬恒擔任立委前8個會期總質詢數。（資料照）

    林靜儀（見圖）在臉書提出數據，指出陳柏惟光3個會期的質詢數，就超過顏寬恒擔任立委前8個會期總質詢數。（資料照）

    2021/10/05 21:34

    〔即時新聞／綜合報導〕立委陳柏惟罷免案將在23日投票，同屬台中市第二選區的前國民黨立委顏寬恒也擔任志工，力挺罷免。前立委、醫師林靜儀今（5）日在臉書發文指出，陳柏惟光就任立委前3個會期的質詢數，就是顏寬恒6個會期質詢總數的5倍，可說是一個陳柏惟抵十個顏寬恒，差距如此大，仍被動員罷免投票，難怪中國國民黨找不到好的理由說服民眾。

    林靜儀在臉書表示，陳柏惟是2020年新科立委，來跟2013年以補選選上的顏寬恒第一屆新手立委比較（雖事實上顏寬恒是接父親的立委位子），二者質詢表現相比，陳柏惟光3個會期的質詢數，就超過顏寬恒擔任立委前8個會期總質詢數；而陳柏惟3個會期質詢數是顏寬恒6個會期質詢數的5倍，一個陳柏惟質詢量抵十個顏寬恒。

    林靜儀指出，國民黨這個百年大黨傾全黨之力，掛看板鋪天蓋地、宣傳車到處跑、「志工」到處耳語，去罷免一個年輕的台灣意識政黨唯一一席立委。林靜儀說，陳柏惟做不到兩年、認真那麼多，難怪中國國民黨找不到好的理由說服民眾，只能造謠騙民眾。

    林靜儀提到，更詭異的是，為什麼國民黨磨刀霍霍要罷免的2席立委，包括陳柏惟和他們劍指下一個目標的林昶佐，都是國防外交委員會，都是長期堅持抗中保台價值的年輕政治人物？

    林靜儀問，國民黨想打倒誰，想塞誰進去？她認為這不是陳柏惟一個人的事，是台灣民主安危的事，呼籲各界幫陳柏惟加油打氣。

    陳柏惟擔任立委的質詢率大幅超過嚴寬恒。（圖擷取自林靜儀臉書）

    陳柏惟擔任立委的質詢率大幅超過嚴寬恒。（圖擷取自林靜儀臉書）

    陳柏惟擔任立委的前3任會期質詢數為126次，超過顏寬恒初任立委前8個會期的質詢數。（圖擷取自林靜儀臉書）

    陳柏惟擔任立委的前3任會期質詢數為126次，超過顏寬恒初任立委前8個會期的質詢數。（圖擷取自林靜儀臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    公督盟公布優秀立委國民黨僅4人 問政監督還有很大進步空間
    2021/10/05 19:16

    公督盟公布優秀立委國民黨僅4人 問政監督還有很大進步空間
    挺過罷免案的黃捷：台灣需要3Q，守住柏惟、也守住台灣！
    2021/10/05 18:55

    挺過罷免案的黃捷：台灣需要3Q，守住柏惟、也守住台灣！

    只打疫苗不夠？防疫要靠主動出擊
    國民黨鬧立院只為「開門時間」？ 網友批：根本薪水強盜
    2021/10/05 17:19

    國民黨鬧立院只為「開門時間」？ 網友批：根本薪水強盜
    國民黨：陳柏惟在「外交及國防委員會」就是零提案、零通過
    2021/10/05 16:37

    國民黨：陳柏惟在「外交及國防委員會」就是零提案、零通過

    新世代風險管理和泰產險再獲獎肯定
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播