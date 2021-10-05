陳佩琪控「總統府柯黑」 林鶴明為黃重諺叫屈：無中生有

前總統府發言人黃重諺（見圖）近日被台北市長柯文哲妻子陳佩琪發文影射，不過，民進黨副秘書長林鶴明今澄清，世大運與黃重諺八竿子沒關係，「說他是柯黑，我才覺得莫名其妙無中生有」。（資料照，記者劉信德攝）

2021/10/05 18:46

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北市長柯文哲的妻子陳佩琪3日在臉書發文重提2017年世大運時，暗指放話媒體柯被嚇到「六神無主」的人是總統府發言人黃重諺。不過，當時同樣是總統府發言人的民進黨副秘書長林鶴明今發文還原當天狀況，「當晚在台北田徑場現場唯一的總統府發言人不是黃重諺，而是我」，世大運與黃重諺八竿子沒關係，「說他是柯黑，我才覺得莫名其妙無中生有。」

2017年世大運於台北市舉辦時，場外反年改的抗爭團體突破台北市警方的維安防線，干擾運動員入場，有媒體報導，柯文哲當下「嚇到六神無主」。對此，陳佩琪近日再度重提此往事，並暗指當時放話給媒體的就是黃重諺，是總統府內的「柯黑」兼「黑柯中心」。

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對此，曾任柯文哲市府發言人、總統府發言人，現任民進黨副秘書長的林鶴明今透過臉書表示，2017年世大運開幕式當天晚上，台北田徑場現場唯一的總統府發言人並不是黃重諺，而是他自己。2017年夏天台北市舉行世大運，他曾經是北市府的一員，也參與了世大運一部分的籌備，在總統府工作的他，自然負責銜接北市府和總統府之間有關世大運的業務。

林鶴明表示，反年改的抗爭團體突破了北市警的維安防線，影響了運動員入場，造成了舉世矚目的難堪場景，這對於在現場的蔡總統和柯市長來說，當然是很糟的狀況，當下唯一的一個工作就是危機處理。當天晚上蔡英文指示國安單位排除場外陳抗影響動線，而柯文哲緊急協調出場順序與維持流程運作，最後讓各國運動員可以重新進場，這就是中央和地方一起解決問題的結果。

林鶴明透露，當天晚上在開幕式結束後，蔡英文把相關當事人都找進官邸開會，也包含邀請柯文哲。他翻了對話紀錄才發現，一直到隔日8月20日凌晨才忙完，黃重諺都持續在家裡和他線上保持聯繫，提供他外部狀況以利回報，協助我們解決場內問題。

林鶴明指出，蔡英文在世大運開幕式意外後，也有被媒體批評她不要推動年改就不會影響世大運的說法，但蔡英文沒有說誰要黑她，或者是抱怨誰被黑，這是一個政治人物基本的高度，相信柯當初也是用這樣的高度去回應所謂「六神無主」的說法。他可以理解陳佩琪對於柯文哲抱屈的心情，但要把媒體評論塞給2017年的總統府、黃重諺，「誤會大了」。

綠營幕僚表示，陳佩琪把黃重諺捲入2017年世大運開幕式，根本無厘頭，其實只要隨便問問跑總統府的記者就會知道，分工上黃重諺主要以安全、外交兩岸等領域為多，比起在意誰怎麼指揮，活動成功和選手安全更加重要，也所幸林鶴明適時還原當年場景，讓「柯黑」的無端標籤不攻自破。

幕僚表示，陳佩琪在臉書點名攻擊黃重諺，不但是搞不清楚狀況，事實上柯文哲第一次參選前，人在小英基金會負責政策工作的黃重諺恐怕還是最早「幫柯」的政治幕僚。黃重諺與陳佩琪素昧平生，人家家中坐，標籤從天上來的當事人則是一笑置之，幾次說自己與陳「不同科別」，不用放在心上。

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