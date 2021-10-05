高市藍營議員追掛國旗進度 期待看小英拿國旗喊：我愛中華民國！

國民黨議員陳麗娜（右）質疑高雄主要道路遲遲沒掛出國旗，觀光局長周玲妏（左）表示，國旗在10月8日前會掛出。（記者葛祐豪翻攝）

2021/10/05 17:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年國慶焰火在高雄舉行，藍營民代關切國旗海是否能重現高雄？今天還有藍營議員在議會詢問官員，觀賞焰火是否能每人發一支國旗，並稱很期待看到蔡英文拿國旗喊：「我愛中華民國！」

雙十國慶將屆，高雄市議會國民黨團昨天發起免費發國旗活動，希望重現韓國瑜當市長時，道路旗海飄揚的景象。

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高雄市議會今天進行交通部門質詢，國民黨多位議員持續關切高雄的國旗佈置進度，陳麗娜質疑高雄主要道路遲遲沒掛出國旗，且國慶焰火還有15個觀賞點，是否有實聯制？

高雄市觀光局長周玲妏表示，國旗在10月8日前會掛出；而國慶煙火觀賞點的防疫措施，會隨疫情滾動式檢討，盼盡量做到實聯制。陳麗娜則認為市府動作太慢，應早就規劃好，避免高雄成為防疫破口。

另一位國民黨議員陳玫娟今天下午質詢時強調，國慶焰火今年在高雄，希望高雄街頭旗海飄揚，讓市民再次感動。她並詢問周玲妏「晚會（指國慶焰火）進場時，有可能每人發一支國旗嗎？」

周玲妏遲疑了一下，勉為其難地說：「看焰火比較不太適合」，因為主觀賞區希望視野無限寬闊，也請民眾盡量不要帶東西，可能會擋住後面的視線。

陳玫娟認為，焰火是在高空放，視野不受影響，她很期待看到蔡英文拿國旗喊：「我愛中華民國！」這是一個很感動場面，但她也知道不太可能。

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