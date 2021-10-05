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    美刊稱蔡英文為「台灣總統」 劉仕傑籲小英國慶演說這樣自稱

    總統蔡英文。（資料照）

    總統蔡英文。（資料照）

    2021/10/05 17:22

    〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文應美國「外交事務」（Foreign Affairs）雙月刊邀請，撰文分享台灣爭取民主的過程。令人驚喜的是，「外交事務」在文末補充，「蔡英文是台灣總統」（TSAI ING-WEN is President of Taiwan）。對此，前外交官劉仕傑相當感動，直言這就是他所希望「總統在國際上的稱呼」，更呼籲小英在國慶演說也以「台灣總統」自稱。

    蔡英文此次投書，「台灣力爭民主之路—國際秩序變遷中的一股良善力量」為題，向世界分享堅持民主的台灣模式，及準備好成為全球良善的力量，在國際舞台上扮演與能力相符的角色。在文章的最後一句寫著，「蔡英文是台灣總統」（TSAI ING-WEN is President of Taiwan）。

    對此，劉仕傑相當感動，發文表示，「這，就是我要的，我期盼的，我心嚮往的『總統在國際上稱呼』：President of Taiwan。」他指出，「外交事務」被公認為國際事務最專業也最具權威的期刊，在這篇投書的文末能看到「President of Taiwan」，心中不免激動。

    劉仕傑說，儘管做為在野黨，監督執政黨天經地義，對執政黨某些施政作為也時有歧見或批評，但在「抗中軸線」上，他相信這是朝野多數的共識。

    劉仕傑希望，未來我們我們在全世界的駐外館處，都以Taiwan為名；我們的駐外大使，都能自稱Taiwan Ambassador；台灣的外交官公務名片上，都能寫著Taiwan，不要再寫ROC或跟China有關的字眼；我們的護照，能大方寫上Taiwan，拿掉車輪跟ROC；我們的國徽，不再使用車輪；中華航空早日改名，不再是China Airlines；中華職棒（CPBL）早日改名為台灣職棒（TPBL）。

    最後，劉仕傑呼籲小英總統，希望她能在今年的國慶演說聞稿當中，以「台灣總統」（President of Taiwan自稱），「請您相信，多數台灣人，聽到President of Taiwan都會真心感動。」

    「外交事務」在文末補充，「蔡英文是台灣總統」（TSAI ING-WEN is President of Taiwan）。（圖片取自Foreign Affairs網站）

    「外交事務」在文末補充，「蔡英文是台灣總統」（TSAI ING-WEN is President of Taiwan）。（圖片取自Foreign Affairs網站）

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