2021大膽城市線上論壇 新北分享減碳經驗

新北市打造減碳捷運路網。（環保局提供）

2021/10/05 16:15

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府應「地方政府永續發展理事會（ICLEI）」世界秘書長Gino Van Begin與德國波昂市長Katja Dörner邀請，由副市長謝政達代表視訊參加「2021年大膽城市（Daring Cities 2021）—城市領袖因應氣候緊急全球線上論壇」，於「氣候緊急行動日」線上會議會中分享面對氣候變遷及能源轉型議題治理經驗，與其他全球城市肩起減碳責任。

謝政達表示，面對迫在眉睫的全球氣候變遷危機，各類極端氣候頻繁發生如野火、熱浪、洪患、乾旱等各種現象遍及全球，「低碳方針」顯然已不足因應氣候緊急狀態帶來的氣候災難，國際間城市掀起一股「淨零碳」潮流，而城市在減碳行動上扮演關鍵角色，新北市也不缺席，惟有各城市間共同合作，才能有效對抗氣候危機。

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他指出，新北市身為標竿城市在推動「低碳永續」和「減煤」上不遺餘力，同時為提高國際間氣候行動能見度，2020年向ICLEI積極爭取擔任「2021-2023年ICLEI東亞區執行委員會之氣候調適和城市韌性領域委員」為台灣唯一代表，並與國際大城市對談汲取零碳永續經驗，滾動調整後導入新北市政策框架。

為加速調整能源結構進程，讓高污染、高碳排放的燃煤產業能夠以最快的速度減少，新北市執行「燃煤鍋爐退場」、「燃煤汽電共生機組退場」、「發展再生能源」等3項關鍵政策，相關管制作為獲得國際組織「脫煤者聯盟」肯定，成為全國第一個加入該聯盟的城市。

新北市推廣循環零廢生活。（環保局提供）

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