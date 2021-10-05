北市議員爆抽水站教育訓練PTT徵臨演 30分鐘給200

PTT上北市抽水站教育訓練臨演徵才資訊。（陳怡君提供）

2021/10/05 15:37

〔記者郭安家／台北報導〕為了防汛及市民安全，台北市水利處要求各抽水站定期辦理職員教育訓練，但市議員陳怡君接獲投訴，位於濱江街的中山抽水站、中山北路6段的福林抽水站，竟有疑似職員上PTT刊登打工訊息，要在教育訓練當天，冒充職員做樣子操作抽水機畫面，並且拍照，酬勞30分鐘200元；陳今於議會水利處工作報告揭露此事，要求水利處調查清楚。

水利處長陳郭正於議會回應，會先調查清楚，員工訓練應都是水利處自己人，若如議員所述，外人可以參加員工訓練又拍照，那就太扯了。他認為，員工訓練平時是由股長親自主持，如果有外人參與，事情早就爆發了，而每次訓練都有紀錄、錄影。

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不過，陳郭正表示，「確實內部有一些狀況問題，要面對，可能有些人對訓練不舒服」；今年員工訓練方式與往年不同，且新進員工需訓練3個月測驗，透過考核確定能力，才能繼續做下去，他認為這樣可避免過去「進入抽水站任職後不容易出去」的情形。

陳怡君指出，今年6月PTT刊登1則中山抽水站臨時教育訓練人員打工資訊，內文表示，要負法律責任，並提供姓名，離譜是，居然是要當臨時演員，跟抽水機拍照時間長達30分，這樣領200元，還分好幾梯次；陳質疑，水利處在徵求臨時演員，負責市民防汛工作操作？很離譜、居然上PTT實在是太扯。

陳怡君說，此外，福林抽水站更是離譜，同一個PTT帳號去年5月也曾張貼打工訊息，標題是「福林抽水站協助當工作人員被拍攝」。陳怡君說，這次工作地點為福林抽水站、工作時間5月3日上午10點55分至11點55分，還備註「半小時至1小時，提早結束提早走」，工資為1小時200元，當日發現金，應徵人數10人。

陳怡君說，內文敘明是教育訓練，只需要穿工作背心、安全帽，就會有人協助，在移動式抽水機動前做擺動作，訊息還強調不會真的操作，只需跟機器拍照；這算教育訓練嗎？簡直把台北市民生命財產安全當兒戲，要求政風處介入調查。

PTT上北市抽水站教育訓練臨演徵才資訊。（陳怡君提供）

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