協商化解立院僵局 民進黨團：相忍為國讓國家更進步

國民黨立法院黨團今繼續杯葛行政院長蘇貞昌施政總質詢，藍委動員一早7點進入議場，佔領官員席與備詢台，議事陷入空轉，後續朝野協商達成共識，總召費鴻泰（中）率藍委表達立場。（記者廖振輝攝）

2021/10/05 15:50

〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院今天總質詢再遭國民黨團杯葛，經朝野協商後化解僵局，本週五將重啟總質詢。民進黨團指出，協商過程以時代力量、民眾黨團的政黨質詢被剝奪，盡力從這角度說服國民黨團幹部，才同意協商結論，立法院恢復總質詢才是民主運作的福氣，希望大家相忍為國，讓國家能夠更進步。

國民黨團今早再度杯葛行政院長蘇貞昌施政總質詢，並抗議立法院9月28日議事不公，經朝野黨團協商，本週五回復9月28日的質詢順序，並規範舉行院會時，上午7時僅開放議場正門進出。

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黨團幹事長劉世芳表示，朝野協商時，國民黨團沒有要求重做施政報告，但認為上週議事人員不公，提早為民進黨團開門，這部分民進黨團已經過解釋很多次，公務人員按照行政程序處理，所有的事情也不應該怪罪他們。

劉世芳說，在冗長的朝野攻防當中，其實對於小黨，尤其是時代力量、民眾黨的政黨質詢時間就被剝奪掉了，因此政黨的總質詢其實應該恢復，才是民主運作的福氣，今天協商過程是用這樣的方式來盡量說服國民黨團幹部們，所以最後他們有簽名同意協商結論。

黨團書記長蔡適應說，許多議題在朝野協商時，大家同意先暫時擱置，讓總質詢能夠順利進行，其他黨團政黨質詢權益受影響的部分，在今天的朝野協商結論裡面重新梳理，所以從週五開始的政黨質詢，大家相忍為國，讓國家能夠更進步，這也是朝野政黨共同的責任，作為執政的黨團，努力地協商這個過程。

蔡適應說，最後雙方的結論相信是雖不滿意，但大家都能夠接受，有另一個消息是週五法國參議院訪問團也會來立法院，這個也是展現台灣民主成熟、民主風度，跟西方老的大哥比起來，台灣的民主也是走在時代的最前端。

劉世芳說，今天是國民黨主席朱立倫的交接典禮，朱主席所宣布的幹部很多都曾經是立法院的同事，所以都會送花去表示祝賀，不管朝野政黨各有不同的態度，或者是個人對很多國家大事有不同的方向，但是都在一個民主制度下充分發揮我們的言論自由，這是我們民主、社會之福，也祝賀朱主席的上任，黨務運作順利。

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