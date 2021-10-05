公督盟公布優秀立委國民黨僅4人 問政監督還有很大進步空間

公督盟今天公布第十屆第三會期優秀立委名單。（公督盟提供）

2021/10/05 13:46

〔記者簡惠茹／台北報導〕公督盟今天公布第10屆第3會期評選優秀立委共29位，無待觀察立委，其中民進黨共有18人、國民黨共有4人。公督盟理事長曾建元表示，這個會期最大在野黨國民黨只有4位優秀立委，顯示問政監督還有很大進步空間。

公督盟今天公布第10屆第3會期評選優秀立委共29位，無待觀察立委，其中民進黨共有18位優秀立委，包含王美惠、趙天麟、蔡適應、陳亭妃、沈發惠、林楚茵、張廖萬堅、黃國書、羅致政、黃世杰、吳玉琴、蘇巧慧、莊競程等人；國民黨共有4位優秀立委包含蔣萬安、洪孟楷等人，民眾黨共有3位優秀立委，時代力量黨共有3位優秀立委，無黨籍有1位優秀立委為林昶佐。

請繼續往下閱讀...

公督盟理事長曾建元表示，這個會期最大在野黨國民黨只有4位優秀立委，顯示問政監督還有很大進步空間，剛上任國民黨主席朱立倫之前也是立委，國民黨團的國會表現應該要更好，期待未來會期在野黨對於政府力道可以再加強。

曾建元說明這次黨團幹部從缺原因，國家預算延宕、國營事業預算仍未過，因此第三會期優秀立委黨團幹部從缺，今年5兆餘國營事業則延宕至今仍未三讀，正副院長及各黨團幹部絕對責無旁貸。

公督盟表示，公民評鑑質詢表現中，每一個委員會的最高分立委，若以黨籍來標示，有5位民進黨、1位國民黨、1位民眾黨及2位無黨籍，其中無黨籍立委林昶佐、民進黨立委沈發惠和蘇巧慧，以及民眾黨立委張其祿分數為全院最高。

而再法案提案部分，公督盟資料顯示，台灣基進立委陳柏惟在外交國防委員會主提案數為該委員會最多，經過同性質法案合併後，和民進黨立委王定宇並列第一。

此外，公督盟言行官司小組召集人陳明里表示，民眾黨黨工遭控占用立院資源，黨團幹部小組決議扣2分，民眾黨團立院黨團辦公室，有半數成員都來自不具立院職員身分的民眾黨中央黨部，使用國會資源經查光電費就是同棟樓層時代力量黨團的近3倍，民眾黨已經獲得政黨補助經費，卻又使用立法院黨團辦公室充當黨中央人員的常駐辦公室，實不可取，巧偷豪奪，經會議討論均同意將民眾黨團幹部予以扣分。

公督盟說明，評鑑共有24大項，更可細分為51項指標，主要使用立法院公開資料，針對委員出缺席、質詢、法律案或預算案審查、提出法律及預算提案之表現，以及是否有預算合理刪減與凍結成案，進行統計，再加上質化資料公民評鑑立委質詢影片、立法委員資訊揭露狀況、特殊事蹟和是否提出符合陽光公益（義）/侵害人權或違反重大公益之法案及預算、不當言行等加減分指標，進行質量兼具的立委評鑑。

公督盟今天公布第10屆第3會期評選優秀立委共29位，無待觀察立委，其中民進黨共有18人、國民黨共有4人。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法