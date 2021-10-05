救國團「隸屬」國防部取得不動產 黨產會將追討金山青活中心建物

救國團金山青年活動中心建物完成多年，是五年級生的大專生迎新與露營活動的勝地，黨產會鎖定追討收歸國有。（資料照）

2021/10/05 11:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會認定救國團為國民黨附隨組織後，本月19日將就救國團名下特定財產是否為不當取得舉行聽證。針對救國團早年「隸屬」國防部時期所取得的不動產，包含救國團成立後第一個青年活動中心「金山青年活動中心」等部分建物，未來若認定為不當黨產，將收歸國有。

據黨產會調查，救國團「隸屬」國防部時期取得的不動產，包括台中市豐原區多筆土地和眷舍、宜蘭市金六結土地一筆、南投市土地一筆、金山青年活動中心松濤小屋等建物，以及彰化縣團委會使用的建物。

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黨產會調查報告揭露，救國團所提財產申報中，記載1962年1月6日以買賣原因取得台中市豐原區車路墘段6筆地號土地，取得價額為8000元，並於1962年10月以自行興建原因，取得台中市豐原區車路墘段車路墘小段1949建號建物，取得價額為11萬2500元。

2008年9月8日，救國團將豐原區房地以土地196萬3200元、房屋3萬6800元價格出售給第三人，土地增值稅為30萬4154元。

同「隸屬」國防部時期取得之宜蘭金六結土地，救國團於1961年10月9日以買賣原因，取得宜蘭市金六結段六結小段4-10地號土地，面積274平方公尺，取得價額為905萬2444元，現仍為救國團所有。

「救國團將土地送給國民黨！」黨產會查出，救國團在1965年2月24日以買賣原因，取得南投市南投段58地號及58-17地號土地各1/2持分，取得價額為4萬8000元，嗣於1984年4月11日贈與南投市民眾服務分社。

黨產會表示，經本會調閱謄本得知，該二筆土地於1984年2月6日以「贈與」原因移轉登記予中國國民黨台灣省委員會，1994年5月20日「更名」為社團法人中國國民黨所有。

金山青年活動中心部分建物方面，黨產會指出，救國團自1964年至1968年間，以自行興建或華僑捐贈等原因，取得天祥村、廳、松濤小屋、竹林小屋、梅影小屋、聽濤村、成功村（、蘭苑－管理室等7棟未登記建物，現仍為救國團所有。

救國團亦於1991年9月20日以自行興建原因，取得彰化市南郭段南郭小段8635建號建物，地址是彰化市卦山路2號，做為彰化縣團委會使用。

黨產會指出，該建物坐落基地為彰化市公所所有，依據監察院1999年調查報告，自1984年起該土地以「被占用」土地之方式處理，向救國團收取使用土地補償金。救國團現與彰化市公所訂有租賃契約，自2019年1月至2022年12月31日為止。

更早的是，彰化團委會建物實際建築完成日期為1965年7月28日，救國團遲至1991年9月28日始完成所有權登記，建物測量成果圖上記載為「育樂中心」；黨產會曾向彰化縣政府函調此建物的建築執照申請檢附之相關文件，經彰化縣政府函覆為彰化市公所所核發。

黨產會強調，無論救國團「隸屬」國防部時期性質是否屬於政府機構、是否有別於一般行政機關，均不影響其屬附隨組織，其既然依附於政府體制內而成立，早年形式上為政府機構，即非獨立之權利主體，且有利用公部門資源，對外仍為政府之一部，故於此期間取得的財物，仍應歸屬國有，而非得以自己名義保有。

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