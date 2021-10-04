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    國民黨彰化縣黨部10/6法拍 5筆不動產總底價1億3810萬

    現址的彰化縣國民黨縣黨部，1996年國民黨購入作為辦公廳舍，這回因為黨中央積欠黨工薪資和退休金被提告，彰化地院10月6間將進行第一次拍賣。（記者張聰秋攝）

    現址的彰化縣國民黨縣黨部，1996年國民黨購入作為辦公廳舍，這回因為黨中央積欠黨工薪資和退休金被提告，彰化地院10月6間將進行第一次拍賣。（記者張聰秋攝）

    2021/10/04 20:45

    〔記者張聰秋、陳冠備／彰化報導〕國民黨積欠黨工薪資被黨工提告，彰化縣黨部及4筆房產共5項不動產標的，彰化地院10月6日將執行第一次拍賣，底價總共1億3810萬元，拍賣所得一半歸給不當黨產委員會，一半給付黨工薪資及退休金。

    根據彰化地方法院公告，債務人國民黨第一次拍賣不動產給付薪資強制執行，共有甲至丙標共5標不動產，甲標為現址彰化市西勢街上的國民黨彰化縣部，土地、4層樓建物、停車場，總面積約537坪，底價1億850萬元，拍賣後會辦理點交，乙標至丙標都是早年國民黨縣黨部辦公或宿舍等居住場所，坐落在彰化市介壽新村內，面積有11坪、30坪，最大還有59坪不等，每標底價從720萬元、740萬元到780萬元都有，拍賣後沒有點交。

    5筆不動產都在彰化市文教區的精華地段，土地仲介人士指出，國內不動產交易市場熱絡，地段好，產權清楚，沒有占用或被占用，還有點交程序，法拍搶標機率高，反之，土地未鑑定清楚，得標人還自己處理，要在第一次拍賣完成機率低，被法拍的5筆不動產黨產有4筆都不點交，面積小，建物還有增建或占用鄰地，投標人會把後天不良的因素納入，影響投標意願。

    國民黨彰化縣黨部辦公廳舍最早在彰化市民生路介壽堂，1993年遷移承租彰化市三民路一處商辦大樓，1996年黨中央補助購屋經費買下現址，至今25年。

    去年4月1日無給職接任黨部主委的縣議員張錦昆，是國民黨彰化縣黨部首位以民代兼任主委，他強調自己會與黨部共生存，既然做了就要負責到底，不會因為縣黨部被法拍了而辭掉主委，讓黨部失去支柱。

    張錦昆說已做了最壞打算，黨部真被法拍掉，只好遷移他處，搬遷地點在彰化市或員林市，還是其他鄉鎮，俟主席當選人朱立倫正式上任後，再與新任秘書長商討研議，前提要交通便利，方便黨員進出，同時有一定的空間，至少要有開會和辦活動的場域。

    連月來，無給職的張錦昆為縣黨部要搬去哪裡傷透腦筋，他坦言，縣黨部蛋黃區地段，面積大又方正，如果第一次就被標走，不讓人意外，該面對的還是要承擔與接受。

    10月6日彰化地院執行國民黨彰化縣黨部在內共5筆不動產第一次拍賣，分甲標至丙標，總底價1億3810萬元。（圖擷取自法院公告網站）

    10月6日彰化地院執行國民黨彰化縣黨部在內共5筆不動產第一次拍賣，分甲標至丙標，總底價1億3810萬元。（圖擷取自法院公告網站）

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