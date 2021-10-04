國旗過招第三回 高市藍營發起送國旗活動

高市議會國民黨團發起贈送國旗活動。（記者王榮祥攝）

2021/10/04 10:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕為了讓國慶日期間、高雄能夠旗海飄揚，高市議會國民黨團今發起贈送國旗活動，宣布各黨籍議員服務處都可索取國旗，還建議高雄市政府應該從一心到十全路，每條路都掛國旗。

高市議會開議前，國民黨團即當面建議高雄市長陳其邁，國慶期間應該讓高雄旗海飄揚，結果當場被陳其邁反虧黨團辦公室沒國旗、應該先放。

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國民黨團隨後立刻找來大小國旗放在黨團辦公室門口，黨團質詢也是人手一支國旗，並送旗給陳其邁、邀請一起喊出中華民國生日快樂。

國旗話題今天繼續延燒，國民黨團宣布發起贈送國旗活動，黨籍議員服務處均可索取，希望國慶日時在高雄旗海飄揚，藍營更建議一心到十全路、以及部分南北向重要道路，都該掛國旗。

國民黨籍高市議長曾麗燕說，記得小時候在慶祝國慶日的前幾天，家家戶戶前面都有國旗勾，國慶日前就開始把它擦乾淨，等待國慶日當天掛起國旗，那時候真能感受國家生日氣氛，但現在要看到一面國旗、感覺非常奢求；歡迎市民朋友到國民黨議員服務處領國旗，國慶日當天讓高雄國旗飄揚。

國民黨議員蔡金晏向總統蔡英文喊話，應該詳細介紹國慶日由來，讓大家明白為何要掛國旗；國民黨團總召童燕珍呼籲市長陳其邁，「如果你的國家認同感沒有問題，請把所有國旗懸掛起來，讓外縣市來的民眾、共同來感受中華民國的生日」。

高市議會國民黨團到民進黨團送國旗。（記者王榮祥攝）

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