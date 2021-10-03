朱立倫稱陳柏惟「3零立委」 台灣基進批公開造謠

朱立倫（右）感恩之旅到台中，宣稱陳柏惟是「3零立委」。（記者蘇孟娟攝）

2021/10/03 19:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨主席當選人朱立倫今天（3日）宣稱台灣基進立委陳柏惟是「零顆星」、「零提案」、「零通過率」的「3零立委」，台灣基進晚間以實質數據回擊「朱立倫公開造謠，為中國擋法案還理直氣壯？」

朱立倫感恩之旅今天到台中市，指稱最近立委評鑑結果，台中市第二選區立委陳柏惟獲「零顆星」，還「零提案」、「零通過」，根本是「3零」立委。

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對此，台灣基進今晚指出，朱立倫引述陳柏惟第三會期柏惟提案數是0，完全是假消息，事實，第三會期陳柏惟主提案7件、共同提案4件，而立法院議事系統上主提案只有3案，是因為3案早已依程序進入程序委員會，但程序委員會並沒有送到院會，陳柏惟並非程序委員，難以捍衛自身提案。

台灣基進表示，陳柏惟主提案的法案，幾乎都是以抗中為主軸，例如《境外勢力代理人法》草案、《兩岸人民關係條例》加強中資管制相關修正等，但這些法案大部分遭國民黨團阻擋，而無法一讀付委，遑論三讀通過。

台灣基進痛批國民黨，面對健全台灣體質的抗中法案，屢次出手阻撓，這種霸凌還指責被害者的心態，果然很「中國」，「朱立倫主席敢造謠，卻不敢跟人民說明陳柏惟提案的內容，是怕得罪習近平嗎」？

台灣基進強調，尊重民間各單位的國會評鑑平台評鑑標準。但陳柏惟的法案提案數是不是0？相關資料看得一清二楚，「國民黨昧於事實，不說謊就找不到罷免理由，不抹黑與栽贓就沒有戰鬥的勇氣」，相信台灣人民與中二選區鄉親的智慧。

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