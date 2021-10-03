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    救國團資產逾51億元 黨產會：全台有29處土地、50處建物

    黨產會調查，救國團現有財產包含多筆不動產，全台有29處土地、50處建物。（資料照）

    黨產會調查，救國團現有財產包含多筆不動產，全台有29處土地、50處建物。（資料照）

    2021/10/03 19:05

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會認定救國團為國民黨附隨組織後，將於10月19日就救國團名下特定財產是否為不當取得舉行聽證。黨產會調查，救國團現有財產包含多筆不動產，全台有29處土地、50處建物，銀行存款26億8003萬8857元、現金新台幣1399萬1696元。

    黨產會統計，救國團名下財產亦有汽車52筆、股票總額3591萬8200元、基金受益憑證總額458萬3221元、股權總額6811萬4062元，以及「定存單設定質權」做為運動中心預售票券擔保之債務2億3579萬7142元。

    黨產會表示，根據救國團2020年資產負債表，資產總計約51.85億元。其中基金存款6.53億元，為應付退休金基金、獎助學貸款基金、青年急難濟助基金之合計，將來用途均已特定；其餘資產45.32億元，扣除流動負債5.91億元，以及存入保證金0.19億元後，共計39.22億元，即基金暨餘絀項下登記基金、準備基金及累積餘絀之合計。

    此外，黨產會算出，若以救國團資產進行類型區分，不動產、廠房及設備約24.63億元，投資約1.51億元，現金及存款約24.19億元。

    在已處分資產部分，依據救國團提出的財產申報資料，已處分不動產中，有台中市豐原區車路墘段房地、台北市大安區復興段三小段房地、中山區北安段二小段、中山區北安段三小段土地、中正區公園段一小段房地，於1994年後陸續出售予第三人。

    黨產會指出，救國團曾與國產署交換土地，以台北市松山區美仁段一小段土地交換嘉義學苑基地，也曾與建設公司交換土地。另，救國團也曾將南投市土地贈與中國國民黨；在建物部分則多為出售、各級政府收回拆除，或贈與原基地所有權人或管理機關。

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