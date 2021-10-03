林為洲︰美要求半導體公司交「機密」 法務部應偵辦美商務部長

國民黨立委林為洲要求我國法務部主動偵辦美國商務部長違反「營業秘密法」。（資料照）

2021/10/03 12:15

〔記者林良昇／台北報導〕媒體報導美國政府要求半導體業者提供供應鏈資料，經濟部澄清，如涉及客戶隱私資訊商業機密，未經客戶同意將不予提供，所謂美國政府強迫我國公司揭露客戶訊息的論述，完全就是政治操作的假議題。國民黨立委林為洲今指控，美國商務部長已違反中華民國「營業秘密法」，他要提出告發。

媒體報導美國政府於國際間要求半導體業者提供供應鏈資料，藍營人士控美國商務部強迫台積電等公司揭露客戶訊息，經濟部澄清，如涉及客戶隱私資訊商業機密，未經客戶同意將不予提供，所謂強迫我國公司揭露（美國）客戶訊息的論述，完全就是政治操作的假議題。

請繼續往下閱讀...

不過，藍營人士不信經濟部的說法，林為洲今在臉書發文，指美國商務部長已違反中華民國「營業秘密法」，他要提出告發，請蔡政府、經濟部、法務部，不要再裝睡，法務部主動偵辦。

林為洲說，客戶訂單數量、交期、庫存、生產計劃，是重要的營業秘密。且外國自然人、法人違反，不屬告訴乃論，美國商務部長宣示，請業者自動提交資料，但若不配合，不惜動用「國防生產法」，強制要求提供，已達到「脅迫」的要件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法