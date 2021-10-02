台南民主前輩邱鴻成告別禮拜 賴清德出席致哀

副總統賴清德今天出席邱鴻成告別禮拜，緬懷邱老先生的台灣民主精神。（記者洪瑞琴攝）

2021/10/02 18:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣民主前輩邱鴻成告別禮拜，今（2）日在太平境馬雅各紀念教會舉行，副總統賴清德、台南市長黃偉哲、內政部次長陳宗彥等人都出席致哀悼念，對邱老先生一生堅持民主精神表達敬佩。

邱鴻成的兄長都有從政經驗，他從年輕時就參與各項輔選事務，當時戒嚴黨外時期，他與台灣民主運動的火車頭，台灣基督長老教會許多牧師長老，常常討論台灣前途與未來，「獨立」是他一生的盼望，美麗島雜誌社創立時，他更大膽將台南分社設在自己的祖厝，在當時政治大環境下，可謂是「無敵勇氣」。

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從政治上的反骨反威權，一直到台灣解嚴民主化選舉，邱鴻成有如苦盡甘來，感受深刻，2000年陳水扁當選總統時，他在手札寫下「台灣大勝利，咱麥出頭頭天」。他關心台灣，長年來維持每日閱讀習慣寫心得評論，即時在今年9月病榻中身體虛弱、字跡無力，仍然沒有中斷。

邱鴻成令後輩津津樂道的，還有他寫得一手好書法。他67歲退休時才開始學習，作品豐富、得獎無數，以身作則立下終身學習典範。2017年在賴清德任市長時，邱鴻成受邀在市政府2樓中庭舉辦展覽，蔡英文總統親臨參觀並題字，他在手札中寫下「這是我一生最光輝的一刻」。

邱鴻成是台南市議員邱莉莉的父親，邱莉莉說，在父親的身教言教下，父親也是她從政20餘年來堅守從政理想，最堅強的支撐力量。

邱鴻成老先生9月22日蒙主恩召安息，享耆壽96歲。今天告別禮拜，各界好友緬懷追思，聖歌伴奏下場面溫馨。

邱鴻成寫得一手好書法，而且是退休才開始學習。右為女兒、台南市議員邱莉莉。（資料照）

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