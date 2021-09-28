民進黨35歲 賴清德：未來的路將腳步堅定勇敢前行

今逢民進黨黨慶，副總統賴清德透過臉書表示，壓不扁的玫瑰，終會吐露芬芳，陽光會穿透黑暗，讓番薯仔的枝葉代代相湠。（圖翻攝自賴清德臉書）

2021/09/28 14:40

〔記者蘇永耀／台北報導〕今逢民進黨黨慶，副總統賴清德透過臉書表示，壓不扁的玫瑰，終會吐露芬芳，陽光會穿透黑暗，讓番薯仔的枝葉代代相湠（與炭音同，蔓延擴散之意）。

賴清德說，民主進步黨是在逆境中成立的政黨，彰顯著台灣人的不屈與硬氣，我們終能超越禁錮、跨過藩籬，讓民主的花蕊在這座島嶼上自由綻放。

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他說，1949年一紙台灣戒嚴令，開啟了長達38年的「臨時動員戡亂」時代，當時的政經環境，限縮了所有人身自由、集會結社、言論出版等基本人權。但對民主自由的渴望，在近40年的歲月裡從未中斷，許多前輩用青春、生命與人身自由的代價，照亮了台灣最晦暗的時代。

賴清德表示，1986年9月28日，民主進步黨在圓山飯店組成。這不是一蹴可及的事情，而是台灣人民力量不斷集結、茁壯，讓我們無懼威權壓迫、衝破層層桎梏；隔年衝破黨禁，正式成為一個政黨。

他認為，民主自由不是從天而降，從228、林宅血案、陳文成事件、美麗島事件、520農民抗爭、追求100%言論自由的鄭南榕、總統直選抗爭、廢除萬年國代、立委全面改選，廢止刑法一百條等等，這一路走得堅定且艱辛。

賴副總統指出，民主前輩從政治黑牢到街頭出發，從地方包圍中央到推動改革，從取得政權到政權輪替，民進黨一路顛簸，有挫折低谷、有激烈辯證、有路線之爭、有改革修正，但面對威迫從不怯懦，也從未忘記台灣人民的託付與期待。

賴清德說，斯土斯民，給予滋養、庇護茁壯，感謝民主先行者們，用青春、生命與人身自由澆灌出的路，35歲的民進黨，有幸能在台灣風起雲湧的年代中，以群體之力推動改革蛻變的里程，未來的路，將帶著台灣數十年所積累的能量與成就，腳步堅定、勇敢前行。

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