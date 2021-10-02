促進台籃戰力降低歸化門檻 綠委莊瑞雄將提案修「國籍法」

民進黨立委莊瑞雄表示，將提案修正「國籍法」，讓國籍歸化流程上更具彈性。（資料照）

2021/10/02 12:54

〔記者吳書緯／台北報導〕鑒於台灣籃球近年苦於缺乏歸化好手加入，民進黨立委莊瑞雄今表示，將提案修正「國籍法」，讓國籍歸化流程上更具彈性，不受現行國籍法規定每年需在台灣居住滿183天且要連續5年等限制，更積極地讓包含外籍籃球好手在內的全球各地特殊領域專業高級人才，成為我國的新生力軍。

現行「國籍法」第3條規定，申請歸化中華民國，需要在中華民國領域內，每年合計有183日以上合法居留之事實繼續5年以上。莊瑞雄日前表示，這門檻意味若其中1年未滿183日，需要重新計算，不利留住外國高專人才，建議可以放寬，已在準備相關條文。

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為此，莊瑞雄今天受訪表示，將提出「國籍法新增第六條之一修正草案」，增訂外國人或無國籍人，具特殊領域專業技能並經政府機關或民間企業聘任專職，雖不具備「國籍法」第3條第一項的各款要件，得申請歸化。草案亦增訂，內政部為前項歸化之許可，應召開各目的事業主管機關會議共同決議後，經行政院核准成立。

莊瑞雄表示，提案修法的原因，來自於台灣籃球許久沒有在國際賽場上打出漂亮的成績，倘若網羅外國專業好手，相信能讓台灣的籃球實力更加提升，因此透過修法讓歸化過程更加彈性的處理，也賦予行政部門更加彈性。

此外，莊瑞雄也舉中華男籃隊先前的歸化選手「新台灣人」戴維斯為例，戴維斯成為台灣人後，除了為國家隊立下汗馬功勞，也常利用暇餘時間培養台灣青年籃球選手，可以說是歸化好手的典範，此例也可讓政府以最小的成本，發揮更好的體育外交，讓體育戰力做最好提升之案例。

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