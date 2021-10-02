為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    促進台籃戰力降低歸化門檻 綠委莊瑞雄將提案修「國籍法」

    民進黨立委莊瑞雄表示，將提案修正「國籍法」，讓國籍歸化流程上更具彈性。（資料照）

    民進黨立委莊瑞雄表示，將提案修正「國籍法」，讓國籍歸化流程上更具彈性。（資料照）

    2021/10/02 12:54

    〔記者吳書緯／台北報導〕鑒於台灣籃球近年苦於缺乏歸化好手加入，民進黨立委莊瑞雄今表示，將提案修正「國籍法」，讓國籍歸化流程上更具彈性，不受現行國籍法規定每年需在台灣居住滿183天且要連續5年等限制，更積極地讓包含外籍籃球好手在內的全球各地特殊領域專業高級人才，成為我國的新生力軍。

    現行「國籍法」第3條規定，申請歸化中華民國，需要在中華民國領域內，每年合計有183日以上合法居留之事實繼續5年以上。莊瑞雄日前表示，這門檻意味若其中1年未滿183日，需要重新計算，不利留住外國高專人才，建議可以放寬，已在準備相關條文。

    為此，莊瑞雄今天受訪表示，將提出「國籍法新增第六條之一修正草案」，增訂外國人或無國籍人，具特殊領域專業技能並經政府機關或民間企業聘任專職，雖不具備「國籍法」第3條第一項的各款要件，得申請歸化。草案亦增訂，內政部為前項歸化之許可，應召開各目的事業主管機關會議共同決議後，經行政院核准成立。

    莊瑞雄表示，提案修法的原因，來自於台灣籃球許久沒有在國際賽場上打出漂亮的成績，倘若網羅外國專業好手，相信能讓台灣的籃球實力更加提升，因此透過修法讓歸化過程更加彈性的處理，也賦予行政部門更加彈性。

    此外，莊瑞雄也舉中華男籃隊先前的歸化選手「新台灣人」戴維斯為例，戴維斯成為台灣人後，除了為國家隊立下汗馬功勞，也常利用暇餘時間培養台灣青年籃球選手，可以說是歸化好手的典範，此例也可讓政府以最小的成本，發揮更好的體育外交，讓體育戰力做最好提升之案例。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    生日快樂！荷蘭藝術家成「正港」台灣人 楊文智歡喜歸化
    2021/03/18 17:51

    生日快樂！荷蘭藝術家成「正港」台灣人 楊文智歡喜歸化
    高專人才歸化 台積電副總曹敏等7人入列
    2020/10/29 05:30

    高專人才歸化 台積電副總曹敏等7人入列

    新莊變身東京六本木！亞昕集團新建案
    「你是我的眼」編曲者入籍 9高專人才成「正港台灣人」
    2020/03/03 05:30

    「你是我的眼」編曲者入籍 9高專人才成「正港台灣人」
    高專人才歸化再添8名 醫師入列
    2019/12/28 05:30

    高專人才歸化再添8名 醫師入列
    台法文化獎得主入籍台灣 盼多元民主永遠不變
    2019/11/11 20:54

    台法文化獎得主入籍台灣 盼多元民主永遠不變
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播