澎縣府突傳人事異動 建設處長降調農漁局副局長

建設處長蔡淇賢〈右持麥克風者〉平日表現認真，卻因議會報告書出包降調農漁局副局長。（記者劉禹慶攝）

2021/10/02 12:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕周休假期澎湖縣政府突傳出人事異動，建設處長蔡淇賢調任農漁局副局長，遺缺由農漁局副局長王鏘魁調陞，10月6日辦理交接。與現任農漁局長胡流宗，在元旦假期突傳出由副縣長職務降調手法如出一撇，引發外界譁然。

澎湖縣政府表示，王鏘魁歷任澎湖縣政府技士、農漁局課長、國立臺中護理專科學校組長、國立臺中科技大學組長、文化局副局長、建設處副處長及農漁局副局長，溝通協調能力佳，建設處業務繁重，縣長賴峰偉期許王鏘魁接任後，積極執行各項重要建設。

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至於原建設處長蔡淇賢，係前縣長陳光復時代向澎湖國家風景區管理處借將，由澎管處秘書轉任澎湖縣政府一級主管。但賴峰偉上任後，一度視為前朝遺將，被放在澎湖縣政府參議閒置多時，才再獲賴峰偉賞識重返建設處長職務；而王鏘魁則是農漁局長胡流宗愛將，由台中借調抵澎，原被視為可望明年接任胡流宗退休局長遺缺，卻提早接班上任。

由於人事異動令太過於突然，又刻意選在周休假期宣布，引發外界質疑動機不單純。其實主要在於此次議會臨時會專案報告，澎湖縣長賴峰偉前往議會專案報告「澎湖縣老舊危險建物拆除執行作為」，2度送交報告書，還在專案報告開始前一度抽換更新，又被議長眼尖抓包瑕疵；對此，賴縣長坦言報告書「文不對題」，且並未經副縣長、秘書長審核，就直送議會，回去將懲處處長、科長，埋下處長蔡淇賢下台的因素，讓許多公務人員都引以為戒。

澎湖縣政府農漁局副局長王鏘魁〈左〉，提前接任澎湖縣政府一級主管。（記者劉禹慶攝）

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