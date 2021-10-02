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    105歲人瑞鼓吹選總統 侯友宜要她「多喝酪梨牛奶」

    新北市長侯友宜今天上午前往汐止探望105歲人瑞鄭珠。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜今天上午前往汐止探望105歲人瑞鄭珠。（記者翁聿煌攝）

    2021/10/02 12:54

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今天上午前往汐止探望105歲人瑞鄭珠，鄭珠是台灣名謠「白牡丹 」作曲家陳秋霖之妻，侯友宜除送上阿嬤愛吃的金山地瓜和酪梨禮盒，並現場調製酪梨牛奶給阿嬤品嘗，鄭珠阿嬤雖然高壽仍耳聰目明，要侯友宜出來「選總統」，害得侯友宜很尷尬，要阿嬤「趕快喝酪梨牛奶」。

    鄭珠阿嬤早年因從事音樂工作而結識陳秋霖，兩人恩愛逾恆，育有1子2女，陳秋霖大阿嬤15歲，民國81年往生。

    鄭珠於10年前搬到汐止區烘內里居住，與大兒子鄭文章及孫子、曾孫等人同住，一家四代同堂，和樂融融，鄭珠曾於2015年度當選新北市汐止區模範母親，平常喜歡到烘內里市民活動中心運動、唱唱卡拉OK，尤其愛唱「白牡丹」，傾訴對先夫的懷念。

    侯友宜在社會局長張錦麗、汐止區長陳健民和烘內里長魏語徵陪同訪視鄭珠，除致贈重陽禮金2萬元，並代贈總統府和衛福部的重陽禮品，阿嬤分享養生之道，每天晚上7點就上床就寢，翌日清晨4點起床運動，平日飲食清淡，愛吃地瓜稀飯，也愛喝兒子為她調製的酪梨牛奶，阿嬤說，酪梨牛奶好喝又營養。

    鄭珠高齡105歲，仍耳聰目明，拿著舊照片與侯友宜話當年。（記者翁聿煌攝）

    鄭珠高齡105歲，仍耳聰目明，拿著舊照片與侯友宜話當年。（記者翁聿煌攝）

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