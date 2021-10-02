蘇貞昌承諾橋科聯外道、岡山第二交流道闢建 陳其邁感謝「大紅包」

陳其邁（右）感謝蘇貞昌支持橋科聯外道路。（記者黃旭磊攝）

2021/10/02 11:42

〔記者黃旭磊／高雄報導〕行政院長蘇貞昌今天上午視察橋頭科學園區聯外道路、岡山第二交流道預定地工程，承諾核定撥發新建預算，高雄市長陳其邁當面表示「感謝大紅包讓地方美夢成真。」

高雄橋頭科學園區聯外交通建設涉及南科、本洲及橋頭科學園區等南高屏S型科技廊道，經立委及高雄市府爭取8年取得新建經費；陳其邁在蘇貞昌面前表示，院長承諾核定橋科聯外道路經費115億元，又帶來岡山第二交流道大紅包，讓在地鄉親美夢成真。

請繼續往下閱讀...

陳其邁説，岡山交流道平日有重車及上下班車流交會，假日永安、本洲工業區跟阿公店風景區塞車，「上班日塞西邊、假日塞東邊」，經立委邱志偉及市府爭取8年，感謝蘇院長拍板定案，未來串聯橋頭科學園區、岡山地區工業區產業，終於美夢成真。

岡山第二交流道將改造舊收費站體，減少徵地困難，並超前部署打通橋頭科學園區對外交通瓶頸，解決長期車流壅塞負擔。

蘇貞昌也再度批評立院國民黨團，每天只有在那邊叫、跳罵，相較起來，立委李昆澤、許智傑及邱志偉鍥而不捨，就地方需要建設爭取中央支持預算，督導計劃就是地方福氣，也是人民最大期待。

陳其邁（中）當面感謝蘇貞昌送大紅包。（記者黃旭磊攝）

南高屏S型科技廊道聯外道路陸續打通。（記者黃旭磊攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法