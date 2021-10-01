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    被問到快抓狂！議員質詢高雄券可以買菜嗎？ 陳其邁：可以啦

    高市議員康裕成今整理一籮筐高雄券問題，確認只要在高雄，高雄券都可使用。（記者李惠洲攝）

    高市議員康裕成今整理一籮筐高雄券問題，確認只要在高雄，高雄券都可使用。（記者李惠洲攝）

    2021/10/01 20:42

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄券話題不少、疑問也多！高市議員康裕成今質詢時指出，最近被追問高雄券相關問題、回答到快要抓狂，想知道高雄券可以買菜、買書嗎？陳其邁答詢「可以啦」，強調只要在高雄，高雄券都可用。

    康裕成今彙整民眾疑問，怎麼換高雄券？怎麼換夜市商圈券？高雄券怎麼用？到哪裡都可用嗎？可以買菜嗎？可以買書嗎？可繳學費嗎？會不會換不到高雄券跟夜市商圈券？攤販會收嗎？可以買演唱會門票嗎？可以買體育賽事門票嗎？

    面對一籮筐問題，陳其邁一概笑著回說：「可以啦」，強調只要在高雄，就可使用高雄券，包括買菜、買書、以及在高雄舉辦的藝文活動與體育賽事等；學費部分，高雄市立學校當然可用，至於國立與私立學校，市府會行文商議，爭取校方也收高雄券。

    但他提到部分賣場、商家、攤商可能不回收，例如某大賣場不只不收高雄券，連5倍券也不收；康裕成則提醒陳其邁「講話要負責」，不然說了就要想辦法做到。

    此外，康裕成也整理5倍券搭配高雄券，再加夜市商圈券的最高效益用法，發現5千元最多可賺1800元；先把5倍券中的200元面額券拿去換夜市商圈券（限使用200元面額兌換），每張200元可換400元，5張200元加起來共可多換1000元，剩下4000元的5倍券，在高雄店家消費每500元可換100元高雄券，最多可換到800元高雄券。5張夜市商圈券加上800元高雄券，最高可賺1800百元。

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