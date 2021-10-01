中共國慶派25架軍機擾台 歷來次多紀錄

國防部發布擾台的共軍「殲16」同型機照片。（國防部提供）

2021/10/01 19:05

〔記者吳書緯／台北報導〕中共今天慶祝十一國慶，竟派出高達25架次軍機襲擾台灣西南空域，包含18架次「殲16」戰機、4架次「蘇愷30」戰機、2架次「轟6」轟炸機與1架次「運8」反潛機，是國防部去年開始發布中共軍機動態以來，架次第二高的紀錄；空軍依照慣例，派遣空中巡邏兵力應對，進行廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

空軍司令部今天傍晚6點20分在國防部官網「即時軍情動態」發布中共解放軍進入我西南空域空情動態。根據空軍公布圖資，18架次「殲16」戰機和1架次「運8」反潛機皆是自中國福建、廣東省交界處外海進入我國防空識別區西南空域，一路飛行至我國西南空域深處，再依循相似路線飛返。

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至於4架次「蘇愷30」戰機是由廣東省外海飛入我國防空識別區西南空域，飛行一小段距離後，即依循相似路線飛返；2架次「轟6」轟炸機也是自廣東省外海一路飛行至巴士海峽空域，再依循相似路線飛返中國內陸，並在去程與返程時，皆飛越我國防空識別區西南角的邊界。

國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態，自發布後的歷來最多共軍擾台紀錄為今年6月15日，共有28架次共機擾台，包含1架次「運8」反潛機、4架次「轟6」轟炸機、1架次「運8」遠干機、2架次「空警500」預警機、14架次「殲16」戰鬥機、6架次「殲11」戰鬥機，更有部分軍機一路自我西南空域繞飛至東南空域後折返。

至於架次第二多的紀錄則同為今天紀錄的25架次，發生在今年4月12日，當天共有2架次「運8」反潛機、1架次「空警500」預警機、4架次「殲10」戰鬥機、4架次「轟6K」轟炸機，以及14架次的「殲16」戰機，皆是襲擾台灣西南空域。

國防部發布擾台的共軍「蘇愷３０」同型機照片。（國防部提供）

國防部發布擾台的共軍「轟六」同型機照片。（國防部提供）

國防部發布擾台的共軍「運８」反潛機同型機照片。（國防部提供）

國防部公布共機航跡圖。（國防部提供）

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