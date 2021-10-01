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    台美駕照互惠第36州 喬治亞州開綠燈

    我國駐亞特蘭大辦事處9月30日代表交通部，與美國喬治亞州交通監理廳以異地簽署方式，完成駕照相互承認瞭解備忘錄，並自9月30日起生效。（路透資料照）

    我國駐亞特蘭大辦事處9月30日代表交通部，與美國喬治亞州交通監理廳以異地簽署方式，完成駕照相互承認瞭解備忘錄，並自9月30日起生效。（路透資料照）

    2021/10/01 13:48

    〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部今表示，在我國外交部、交通部、我駐亞特蘭大辦事處及美國喬治亞州政府的共同努力下，駐亞特蘭大辦事處9月30日代表交通部，與美國喬治亞州交通監理廳以異地簽署方式，完成駕照相互承認瞭解備忘錄，並自9月30日起生效。

    這是喬治亞州與外國政府簽訂的第2個駕照互惠協議，也是全美50州中，第36個與我國簽署駕照互惠協議的州政府。 

    外交部指出，這項備忘錄同意雙方符合資格的民眾，可免除路考及筆試申請換發駕照。未來我國人赴喬治亞州工作、求學或定居，均將因此項互惠措施而更加便利。喬治亞州與我國簽署駕照互惠協議，也彰顯台美各層面合作深入地方政府，雙方民間交流可望更加密切頻繁。在全球武漢肺炎疫情升溫期間，喬治亞州政府也持續與我方共同努力，攜手合作完成簽署本案，更顯得珍貴。 

     外交部表示，台美簽署駕照相互承認協議至今，已嘉惠兩國超過1萬6000名民眾，外交部未來仍將持續與交通部密切合作推動便民措施。

    目前我國與美國累計36州簽署駕照互惠協議，另加上1特區、2自治邦與1島嶼地區，包括馬里蘭州、德拉瓦州、西維吉尼亞州、南卡羅來納州、阿肯色州、奧克拉荷馬州、德州、密西西比州、亞利桑那州、愛達荷州、華盛頓州、佛州、奧勒岡州、阿拉巴馬州、賓州、麻州、內華達州、田納西州、科羅拉多州、維吉尼亞州、肯塔基州、夏威夷州、紐澤西州、愛荷華州、堪薩斯州、懷俄明州、新墨西哥州、路易斯安納州、羅德島州、威斯康辛州、俄亥俄州、明尼蘇達州、印第安納州、佛蒙特州、蒙大拿州、喬治亞州、華盛頓哥倫比亞特區、波多黎各邦、美屬維京群島以及關島。

    尚未簽署的計有阿拉斯加州、加州、康州、伊利諾州、緬因州、紐約州、北卡羅來納州、北達科他州、南達科他州、猶他州、新罕布夏州、內布拉斯加州、密西根州與密蘇里州。有關免試換照的最新消息及相關資訊，均公布在外交部網站首頁的「全球免試申換駕照專區」 ，可隨時查詢利用。

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