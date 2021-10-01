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    德不孤必有鄰！AIDA風波我獲10國選手力挺 黃捷望朱立倫也發聲

    針對AIDA風波，高雄市議員黃捷對支持台灣的友國表達感謝，也點名國民黨主席朱立倫，希望他「勇敢為台灣選手發聲」。（資料照）

    針對AIDA風波，高雄市議員黃捷對支持台灣的友國表達感謝，也點名國民黨主席朱立倫，希望他「勇敢為台灣選手發聲」。（資料照）

    2021/10/01 14:53

    〔即時新聞／綜合報導〕我國自由潛水選手參加「AIDA Depth World Championship 2021」世界錦標賽，國旗遭主辦單位撤下，得日、美、韓、德、法等10國選手支持，自願撤下國旗，引發討論；對此高雄市議員黃捷對支持台灣的友國表達感謝，也點名國民黨主席朱立倫，希望他「勇敢為台灣選手發聲」。

    「國際民主聯盟台灣不孤單」，黃捷表示，台灣選手出賽，國旗卻遭主辦下架，原因是「台灣國旗的直播訊號，會影響中國的轉播」，而日本、南韓、德國、法國、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、俄羅斯、澳洲、荷蘭等10國選手見義勇為，跳出來力挺台灣，自願下架國旗，與台灣同一陣線。

    黃捷向民主友國表示謝意，強調中共在各種國際場合打壓刁難台灣，只會讓國內外的民主夥伴更加團結堅強。而國慶大典在即，中國國民黨又拿國旗大做文章，兩相比較，讓黃捷不滿表示，「反觀中國國民黨，只敢要求首長在國內插滿國旗，卻不敢大聲向國際喊出國家的名字，全台灣人民都看得懂的國際處境，惟有沒有根的國民黨裝不懂」。

    她認為，面對惡鄰居在國際上的挑釁，「我國的政黨應當捍衛自己的國家，而不是為虎作倀，欺負自己人」，呼籲國民黨新任黨魁朱立倫「勇敢為台灣選手發聲，讓台灣人看見你熱愛台灣的決心」。

    朱立倫辦公室稍早前針對此議題發表說法，向「北京政府」呼籲此作法無助於兩岸正向發展，並質疑我陸委會是否向中國溝通表達不同意見、外交部是否協助台灣代表團表達嚴正抗議與協助處理，又控「蔡政府手足無措」，質疑究竟有無實際辦法維護台灣人在中國境內與國際上的權益。

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