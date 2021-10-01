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    首頁　>　政治

    落實團體自主 內政部：社會團體圖記即日起改由自行刻製

    內政部表示，今日起，全國性社會團體圖記將改由團體自行製用。圖為內政部長徐國勇。（資料照）

    內政部表示，今日起，全國性社會團體圖記將改由團體自行製用。圖為內政部長徐國勇。（資料照）

    2021/10/01 11:35

    〔記者吳書緯／台北報導〕為落實團體自主，內政部今天表示，過去團體圖記依法須由內政部製發，自今日起，全國性社會團體圖記將改由團體自行製用，原已核發的圖記仍可以使用，日後如有損壞、遺失或團體變更名稱等，則須依新規定自行刻製，內政部將不再製發。

    內政部表示，過去人民團體圖記的製發，是依照「印信條例」由主管機關製發，施行至今長達60多年，且規定材質僅能使用木質，字體一定要是陽文篆字，尺寸的長寬，皆有嚴格限制。

    然而，內政部指出，這樣的規定，已不符當前社會民主風氣，因此今年公布修正的「人民團體法」，已改由人民團體圖記由團體自行製用，不適用印信條例相關規定。

    內政部指出，10月1日起，社會團體圖記改由團體自行刻製，不但省去全國性社團必須從全國各地，指派專人至內政部領取的時間及金錢，且圖記材質不論是金、銀、銅、鐵、錫、水晶或鑽石、字體樣式及大小、圖記的樣貌，都更尊重團體的想法。

    不過，內政部也提醒，唯一要注意的就是，圖記規格必須符合長、寬、直徑或短徑應在3公分以上，且考量社會大眾更易於辨識團體名稱，仍建議圖記字體以清晰易讀為原則。

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