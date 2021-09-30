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    中台灣區域治理平台遭疑邀藍不邀綠 盧秀燕：有邀但未參加

    民進黨市議員林德宇質疑中台灣區域治理平台，只邀藍不邀綠。台中市長盧秀燕表示，有邀但未參加。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨市議員林德宇質疑中台灣區域治理平台，只邀藍不邀綠。台中市長盧秀燕表示，有邀但未參加。（記者蘇金鳳攝）

    2021/09/30 23:25

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市日前舉行「中台灣區域治理平台」，擴大參與成員，市議員林德宇今（30）日在議會中質疑，區域治理平台成員的挑選是按顏色挑選，民進黨執政的新竹市及嘉義縣就不邀請，僅挑藍營的新竹縣及嘉義市加入，明顯是因人設事，同時，平台未能有效解決區域問題，未解決跨區域的治水抗旱等民生議題，只求凝聚各縣市長們的媒體聲量，他要求中台灣區域治理平台應回到問題功能導向。

    市長盧秀燕表示，當初成立此平台時，除了中彰投苗四縣市之外，她也親自打電話邀請新竹縣市、嘉義縣市首長，「一視同仁，不分藍綠」，但新竹市長林智堅及嘉義縣長翁章梁可能另有考慮，因此未參加；而嘉義市及新竹縣都有參加這個平台，表示他們認同自己是中部區位，否則他們不會參加。

    研考會主委吳皇昇表示，有關抗旱治水等整體用水調度，屬中央經濟部水利署轄管權責，市府自年初缺水以來即積極配合經濟部水利署及自來水公司相關節水措施，中央政府應及早規劃相關節水抗旱策略，市府也將持續積極配合。

    市議員林德宇今天在市議會指出，中台灣區域治理平台成員從中彰投苗擴充，但往北有新竹縣卻沒新竹市，往南有嘉義市卻沒嘉義縣，地理區位毫無邏輯，只剩黨派藍綠之分。

    林德宇表示，審計處去年度決算審核報告中指出，中台灣區域治理平台運作機制有待提升，如旱災、水災防災議題，及水資源保育、山坡地保育及河川治理等跨區域重大議題都未見討論。

    林德宇詢問，最近大新竹合併升格議題引起各界關注，中台灣區域治理平台才剛舉行一次會議，會中是否有討論此議題？市長傾向哪一種合併方案？

    林德宇要求，中台灣區域治理平台應回到問題導向，實際去討論、解決跨區域的抗旱治水等重要議題。

    盧秀燕表示，中台灣區域治理平台會議中討論事項都要先經過提案，而上次會議中沒有人提此合併案，因此沒有討論到這個議題。

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