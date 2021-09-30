前進聯合國氣候高峰會！洪申翰：展現台灣淨零決心與實力

立委洪申翰表示將前往11月蘇格蘭的聯合國氣候高峰會（COP26），強調將在大會展現台灣淨零轉型的實力。（圖擷取自洪申翰臉書）

2021/09/30 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委洪申翰今天（30日）在臉書表示，他將在11月前往蘇格蘭，參加2021年聯合國氣候高峰會（COP26），屆時全球197國齊聚蘇格蘭格拉斯哥，一同對氣候變遷的國家承諾與產業對策進行談判。

洪申翰在臉書表示，民進黨團已派他做代表，參加年底聯合國氣候高峰會。他認為參加COP26，是向世界宣示台灣的決心，強調:「淨零轉型不能再等！」

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洪申翰說，今天在經濟委員會上，各黨派的委員也都針對淨零轉型與溫管法修法的議題進行質詢。過去國民黨在2015年執政通過的溫管法缺乏政策工具，對於減碳減煤很難有實際幫助，馬英九總統更曾經公開嘲諷再生能源是丑角、抹黑再生能源發展，導致政策發展停滯。

洪申翰說明，2016年蔡英文總統上任後，民進黨下定決心大力推動再生能源發展，才讓包括台積電的企業可以在今時此刻買到綠電，能承諾「RE100」（企業公開承諾100%使用再生能源），更為淨零轉型打下重要基礎。

洪申翰指出，年底的COP26是世界各國交出因應氣候變遷減碳成績單的時刻，而台灣在外交上受到中國打壓，因此在COP26上無法以「國家」身分參與氣候談判，但台灣累積淨零的實力和研擬的修法方向，是台灣必須在各國前必須極力表現的。

因此，今天質詢時他也請國發會必須在COP26前做出淨零轉型的路徑評估。國發會主委龔明鑫則回覆，目前已參考國際能源總署IEA建議的淨零路徑，發現與政府目前規劃的政策方向並無太大落差，包括2050年前要大幅增加再生能源建置、氫能產業發展規劃等。態度上，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌都已經在日前宣佈了2050淨零轉型的決心，因此承諾會在11月前公布初步路徑和社會各界進行討論。

洪申翰再指出，淨零轉型打開更多關鍵技術選擇，他也向龔明鑫說，IEA淨零路徑報告中，2030年前的碳排放量消減，大多是運用既有技術，但要達到2050年淨零目標，則會需要應用到還在示範或原型階段的新技術，需要政府儘早納入規劃，讓民間及產業對未來能夠有更高掌握度做準備。

龔主委也承諾，若路徑規劃社會有共識，政府會投入更多預算資源在綠氫、循環經濟、生質能、地熱等新技術加速發展。

洪申翰表示，上週末全球響應的紐約氣候週行動，由各大專院校組成的台灣青年氣候聯盟TWYCC（Taiwan Youth Climate Coalition）和數個環保團體也在台北街頭集會。不只台灣的年輕人，包含產業界也都相當關注這波因應氣候變遷帶來的碳邊境調整機制。

洪申翰最後強調，台灣在能源轉型上已經累積厚實的基礎，接下來更會積極朝向淨零轉型發展，他將在年底COP26大會上宣示台灣淨零轉型的決心和實力。

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