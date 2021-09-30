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    朱立倫高雄謝票大喊：朱立倫回來了 讓民進黨害怕了

    朱立倫向民進黨喊話，「朱立倫回來了，中國國民黨回來了，讓民進黨害怕了。」（記者許麗娟攝）

    朱立倫向民進黨喊話，「朱立倫回來了，中國國民黨回來了，讓民進黨害怕了。」（記者許麗娟攝）

    2021/09/30 18:04

    〔記者許麗娟／高雄報導〕國民黨主席當選人朱立倫今天（30日）下午到高雄市黨部舉行團結感恩之旅，他喊話，「朱立倫回來了，中國國民黨回來了，讓民進黨害怕了。」對於參選高雄市長的人選，朱立倫回應，下週上任後，將成立選舉對策委員會，明年一定要把高雄贏回來。

    朱立倫到場時，一一和現場的黨員握手致謝，他說，這次不論投給哪一位候選人，都是投給國民黨，選後他已經分別與江啟臣、張亞中、卓伯源碰面，大家的最大共識，就是國民黨一定要團結，本週開始，國民黨的戰鬥力會變得很強。

    朱立倫同時稱讚立委這週在立法院的表現，讓大家都很滿意，他說，「蘇貞昌院長憑什麼上台報告？應該要下台負責」，國民黨將站在民意這邊，與民進黨戰鬥到底。而事後受訪，被問到週五蘇貞昌在立法院要再上台報告，藍營有什麼新策略？朱立倫回答，將全力支持藍營立委，對民進黨的做法全力抗爭。

    朱立倫呼籲，年底四大公投案就是投對民進黨這段時間來荒腔走板、亂政的不信任投票，也是對蘇貞昌內閣的倒閣案，要把這股人民的怒氣和怨氣爆發出來。他並誓言，明年要把高雄贏回來，讓議員過半，保住高雄市議長的席次。

    對於是否有找張亞中選高雄市長，或是心中是否有滿意的人選？朱立倫說，下週就任後，會盡快成立選舉對策委員會，針對各地選情進行規畫，目前最重要的是高雄市黨部趕快派一位主委。

    媒體再問台中罷免陳柏惟案，朱立倫說，週日會到台中，將把部隊整理好，到時高雄的民意代表、各地的民意代表會前往台中支援。

    朱立倫到高雄市黨部謝票，並呼籲團結。（記者許麗娟攝）

    朱立倫到高雄市黨部謝票，並呼籲團結。（記者許麗娟攝）

    對於國民黨高雄市黨部新任主委和未來參選高雄市長人選，朱立倫說，下週上任黨主席後盡快成立選舉對策委員會。（記者許麗娟攝）

    對於國民黨高雄市黨部新任主委和未來參選高雄市長人選，朱立倫說，下週上任黨主席後盡快成立選舉對策委員會。（記者許麗娟攝）

    朱立倫在高雄市黨部團結感恩之旅，一一和所有黨員握手致謝。（記者許麗娟攝）

    朱立倫在高雄市黨部團結感恩之旅，一一和所有黨員握手致謝。（記者許麗娟攝）

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