海空戰力提升計畫採購特別條例 立院法制局：萬劍、雄昇飛彈是？

行政院院會通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，送交立法院審議；立法院法制局提出草案評估報告，建議國防部在不涉及國防機密下，闡述「萬劍飛彈」、「雄昇飛彈」的性質與其需求的緊急必要性。（資料照）

2021/09/30 18:42

〔記者吳書緯／台北報導〕考量敵情威脅及迫切國防需要，行政院院會日前通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，送交立法院審議；立法院法制局近期提出草案評估報告，指出特別條例所定的採購項目「萬劍飛彈」、「雄昇飛彈」自文義難以理解其性質，也無相關立法說明，建議國防部在不涉及國防機密下，闡述其性質與其需求的緊急必要性。

行政院院會16日通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，明定特別預算上限為新台幣2400億元，為期5年，送交立法院審議。立法院院會24日處理報告事項，交付外交及國防、財政2委員會審查。

請繼續往下閱讀...

根據草案，條例所定海空戰力提升計畫採購之項目包含，岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇、海巡艦艇加裝戰時武器系統等八大項目。

立法院法制局近期公布「海空戰力提升計畫採購特別條例草案評估報告」，指出本次特別條例，符合「預算法」第83條所稱「國防緊急設施」，方得以特別預算方式編列。

然而，立法院法制局表示國防部應在採購項目的立法說明中，於不涉及國防機密的條件下，詳加闡述各採購項目的內涵及其設施之「緊急」必要性，並指出「萬劍飛彈系統」、「雄昇飛彈系統」所指為何，文義上難以理解，亦無任何立法說明，而其他各款採購項目也欠缺相關說明，國會也無從審酌其設施的緊急必要性。

因此，立法院法制局表示，為利國會審議草案，建議國防部於立法說明中，於不涉及性能、射程等國防機密的條件下，詳加闡述各項目的內涵及其設施之「緊急」必要性。

據悉，「萬劍飛彈系統」是供國造IDF經國號戰機掛載，為我國自行研製的空射巡弋飛彈，其彈體內集束炸彈，將可用於大範圍癱瘓敵機場跑道，或者殺傷人員、設備。雖國軍未曾公布其確切射程，但外界推估，可能可達200公里左右。

至於「雄昇飛彈系統」，國防部未曾提及雄昇飛彈細節，但推估應為「雄二E」地對地巡弋飛彈。過去軍方未曾對外證實此案存續與量產情形，由今年公開預算顯示，國軍編列4649萬元執行「雄昇飛彈18年延壽驗證案」，間接證實此飛彈已在國軍服役，根據美國智庫推估，射程可達1200公里，但軍方從未證實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法