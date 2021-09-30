為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    海空戰力提升計畫採購特別條例 立院法制局：萬劍、雄昇飛彈是？

    行政院院會通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，送交立法院審議；立法院法制局提出草案評估報告，建議國防部在不涉及國防機密下，闡述「萬劍飛彈」、「雄昇飛彈」的性質與其需求的緊急必要性。（資料照）

    行政院院會通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，送交立法院審議；立法院法制局提出草案評估報告，建議國防部在不涉及國防機密下，闡述「萬劍飛彈」、「雄昇飛彈」的性質與其需求的緊急必要性。（資料照）

    2021/09/30 18:42

    〔記者吳書緯／台北報導〕考量敵情威脅及迫切國防需要，行政院院會日前通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，送交立法院審議；立法院法制局近期提出草案評估報告，指出特別條例所定的採購項目「萬劍飛彈」、「雄昇飛彈」自文義難以理解其性質，也無相關立法說明，建議國防部在不涉及國防機密下，闡述其性質與其需求的緊急必要性。

    行政院院會16日通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，明定特別預算上限為新台幣2400億元，為期5年，送交立法院審議。立法院院會24日處理報告事項，交付外交及國防、財政2委員會審查。

    根據草案，條例所定海空戰力提升計畫採購之項目包含，岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇、海巡艦艇加裝戰時武器系統等八大項目。

    立法院法制局近期公布「海空戰力提升計畫採購特別條例草案評估報告」，指出本次特別條例，符合「預算法」第83條所稱「國防緊急設施」，方得以特別預算方式編列。

    然而，立法院法制局表示國防部應在採購項目的立法說明中，於不涉及國防機密的條件下，詳加闡述各採購項目的內涵及其設施之「緊急」必要性，並指出「萬劍飛彈系統」、「雄昇飛彈系統」所指為何，文義上難以理解，亦無任何立法說明，而其他各款採購項目也欠缺相關說明，國會也無從審酌其設施的緊急必要性。

    因此，立法院法制局表示，為利國會審議草案，建議國防部於立法說明中，於不涉及性能、射程等國防機密的條件下，詳加闡述各項目的內涵及其設施之「緊急」必要性。

    據悉，「萬劍飛彈系統」是供國造IDF經國號戰機掛載，為我國自行研製的空射巡弋飛彈，其彈體內集束炸彈，將可用於大範圍癱瘓敵機場跑道，或者殺傷人員、設備。雖國軍未曾公布其確切射程，但外界推估，可能可達200公里左右。

    至於「雄昇飛彈系統」，國防部未曾提及雄昇飛彈細節，但推估應為「雄二E」地對地巡弋飛彈。過去軍方未曾對外證實此案存續與量產情形，由今年公開預算顯示，國軍編列4649萬元執行「雄昇飛彈18年延壽驗證案」，間接證實此飛彈已在國軍服役，根據美國智庫推估，射程可達1200公里，但軍方從未證實。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新聞360》2400億國防特別預算拍板 抗中秘密武器搶先看
    2021/09/17 11:00

    新聞360》2400億國防特別預算拍板 抗中秘密武器搶先看
    台海軍情》「萬劍」彈、「劍翔」無人機 全列特別預算
    2021/09/16 11:59

    台海軍情》「萬劍」彈、「劍翔」無人機 全列特別預算

    華山萬坪綠毯超美 2房大樹院落更吸睛
    反制共軍 我建置7大打擊武器
    2021/09/01 05:30

    反制共軍 我建置7大打擊武器
    不再隱匿 國軍證實擁有雄2E巡弋飛彈
    2020/09/26 05:30

    不再隱匿 國軍證實擁有雄2E巡弋飛彈

    全台唯一波灣富裕債
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播