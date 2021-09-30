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    岸田文雄將出任首相 外交部盼日本鼎力協助參與CPTPP

    台日關係協會新任秘書長周學佑出席外交部例會。（記者呂伊萱攝）

    台日關係協會新任秘書長周學佑出席外交部例會。（記者呂伊萱攝）

    2021/09/30 14:45

    〔記者呂伊萱／台北報導〕日本前外相岸田文雄當選自民黨總裁，預料將成為第100任首相。外交部昨恭賀岸田當選。關於自我國申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）以來，日本政要多次表示歡迎，岸田也曾表態歡迎台灣加入。台日關係協會秘書長周學佑今（30）表示，若獲日本政府的鼎力協助，將可對台灣的參與發揮重要作用。我國將與日本新任領導人及其團隊，在既有的良好合作基礎上繼續共同努力。

    周學佑今日出席外交部例會，針對岸田文雄勝選一事，再次表達祝賀。有關我國申請CPTPP，周學佑則說，再次感謝日本政府及朝野政要多次公開表示肯定歡迎。台灣與日本在印太戰略中具有關鍵地位，目前日本是全球及CPTPP中最具影響力的經濟體之一，倘獲得日本政府的鼎力協助，將可對台灣的參與發揮重要作用。

    周學佑強調，我國政府深切期盼與日本新領導人及其執政團隊，在既有的良好合作基礎上繼續共同努力，並藉由區域經貿整合機制，持續深化與理念相近國家的互利互惠關係。

    而台日之間未解的禁止福島五縣食品進口議題，周學佑則重申，外交部一貫立場是尊重並配合食安主管機關的專業判斷。在確保國人食品安全的前提下，依據國際規範及科學數據，並參考其他國家的做法妥善處理，外交部未來也將繼續積極協助建構雙邊的對話平台。

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