蘇貞昌：最短時間串聯全國自行車路網

行政院長蘇貞昌指示最短時間內串聯全國自行車路網。（資料照）

2021/09/30 14:32

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天在主持院會時表示，台灣有很好可以發展自行車的環境，交通部應該要把自行車道路網連起來，請加快腳步，他指示交通部把相關問題在最短時間內，讓全國自行車路網串聯起來。

交通部今天向行政院院會提出報告表示， 經過將近2年時間，原本4年要完成的16條多元自行車路線，在今年底將完成15條，在環島自行車道安全性與友善性的優化方面，也都進度超前，因此，在蘇院長的指示下，交通部進一步盤點各地區既有口碑好、具特色的自行車道，並予以串聯整合，相關的串聯整合計畫已提報行政院於110年5月21日核定納入「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」修正計畫，後續交通部將依政院核定計畫內容，如期如質完成各項工程。

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蘇貞昌表示，他上一次擔任行政院長時，推動「千里自行車道，萬里步道」，也宣布訂定5月5日為「台灣自行車日」；聯合國是直到2018年才訂定（6月3日）「世界自行車日」。這次他再當院長，先是在前年9月核定「環島自行車道升級暨多元路線整合計畫」，4年投入16億元，優化環島路網、打造國際化自行車路線。

蘇貞昌說，去年11月起他又親自召開好幾場全國自行車道路網規劃會議，並在今年5月再核定修正計畫，經費提高至28億元，要將環島2,700公里的自行車道路網優化，並將多處斷點連結起來，還要發展多元主題的特色自行車路線，超過800公里，讓全國的自行車道路網更完整綿密。

他表示，除了休閒、運動的自行車道，也要把通勤的自行車道建構起來。首先，請國發會、內政部，在設定計畫時、或與地方政府相關建設時，應該將自行車道列入。在規劃大眾運輸工具的轉乘，從家裡到捷運站、車站，如何鼓勵民眾方便使用自行車。

蘇貞昌說，其次，交通部應該要把自行車道路網連起來，請加快腳步，這個路網不只是為了交通、運動遊憩，還要有通勤與出入，相關配套措施、經費及執行單位等，請國發會、內政部營建署對於相關建設等，必須有利於自行車使用人口及使用方便、使用安全，解決相關法令問題，最後提高誘因、擇期完成。

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