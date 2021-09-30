防疫特別條例「霸王條款」 石崇良：1年多來僅用8次

衛福部次長石崇良。（記者謝君臨翻攝）

2021/09/30 13:56

〔記者謝君臨／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）於全球爆發至今已近2年，我國訂定特別條例處理相關規範，但其第7條卻屢遭外界詬病是「霸王條款」。對此，衛福部次長石崇良今表示，疫情爆發至今該條僅引用8次，包括相關人員出國限制、延長移工在台工作時間等；其餘大部分還是依據「傳染病防治法」第37條規定處理；至於法規有不及之處，將會檢討並適時修正。

「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第7條規定，中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。被外界認為是「霸王條款」。立法院司法及法制委員會今日舉辦「防疫措施法制爭議」公聽會，邀請學者專家與會討論，並請各機關代表出席回應。

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東吳大學副校長董保城認為，應廢除特別條例，回歸到「傳染病防治法」以專章的方式處理，回歸到常態性立法，並指世界各國為了防疫，很少把紓困、振興綁在一起。東吳大學法律系教授林三欽也說，應針對傳染病防治法精緻修法，把我們遇到的經驗入法。台灣大學法律系教授林明鏘指出，應針對法律衝擊影響進行評估，讓國會（授權）能收能放，而非行政權無限擴大。

政治大學法律系副教授廖元豪表示，特別條例第7條的問題很嚴重，並非由國家最高行政首長來擔任指揮官，這會有問題，誰要負責？他認為，指揮官照理要拉高到行政院長，由他負責，這才是正確決定。

對於會中專家學者的諸多意見，法務部次長陳明堂表示，當初訂定特別條例，沒有想到疫情會這麼久，回想2003年的SARS，當時大概3、4個月就結束，當年因此大修傳染病防治法，去年在考慮訂定特別條例時，也思考傳染病防治法是否足夠，後來因為情況緊急，全世界突然爆發疫情，才把紓困、振興放在一起。

陳明堂說，針對特別條例，由於主管機關認為有不足之處，因此補充了第7條，這並非要做「帝王條款」，這1年多來，他有請指揮中心法治單位查詢，真正援引該條法規的情況，只有八項。陳也強調，每天2點記者會並非發布法規命令，也不是有拘束性，這是基於政府資訊公開，後續衛福部發布的Covid-19警戒防疫裁罰規定，這才是一般處分。

陳明堂強調，特別條例確實是變態法，不是常態法，當初沒想到疫情這麼嚴峻，全世界不是只有台灣，有不確定因素存在，如果變成常態性，應常態化處理。

石崇良表示，指揮中心設置有法制組，由陳明堂擔任組長，有很多相關法制上的問題，都由法制組研析後發布；大家比較關切的，很多管制措施無法預期，大多是引用傳染病防治法第37條第1項第6款，或特別條例第7條，而至今使用特別條例第7條所發布的限制措施，大概只有8項。

石崇良解釋，這是因為當時情況緊急，囿於修法緩不濟急所採取的臨時性措施，包含對於教育人員、學生、醫師人員出國限制；因為全球邊境封鎖，移工回不了國，因此延長移工在台工作時間；還有公司法規定需要召開股東會，也因6月疫情突然發生，而用特別條例第7條處裡，主要都是因應臨時性，修法緩不濟急的情況，且定有一定時間性。對於法規不及之處，將檢討並適時修正。

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