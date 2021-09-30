岸田文雄將任首相 日學者：基於美日安保會應對台海衝突

國策研究院今日舉辦「日本自民黨總裁選舉與台海安全情勢」座談會，探討岸田文雄出任新任首相對日本政局及台灣的影響。（記者陳鈺馥攝）

2021/09/30 13:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕日本前外務大臣岸田文雄將出任新任首相，國策研究院今日舉辦「日本自民黨總裁選舉與台海安全情勢」座談會，日本法政大學教授福田圓表示，對日本而言，須遏止中國對台灣的軍事行動，若台海發生軍事衝突，日本會基於美日安保和相關法律來應對衝突，而這次日本首相參選人也都歡迎台灣加入CPTPP，前提是台灣滿足CPTPP的高標準。

福田圓指出，這次選舉對於日本外交，特別是對中國和台灣政治的影響，並沒有那麼大，因這次選舉所有候選人對中政策都差不多，都認為日本需要應對中國的軍事威脅，提高日本的軍事力量。

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福田圓指出，2000年以後，自民黨內已經沒有過去那樣的親中派，因為中國威脅不斷提高，日本民眾對中國好感也沒有提升。另外，岸田文雄在自民黨內雖然不是著名「親台派」，但過去擔任自民黨青年局長時也和台灣立委有過交流。

高雄大學政法系教授楊鈞池分析，岸田文雄當選自民黨總裁，預期在下週一出任日本第100任首相，從過去從政經驗來看，基本上算是日本的保守本流派閥，比較重視經濟問題，從提出「國民所得倍增計畫」可看出，經濟是岸田最關切問題。

楊鈞池指出，岸田從政經驗最大特色，是在安倍第2任時擔任外務大臣，一般來講，外交會延續安倍內閣的政策，畢竟岸田是保守本流派閥的想法，所以美日安保應該會是最重要主題，亦即日美外交關係會是岸田關切的議題，還會涉及美日印澳的四方安全對話（QUAD）同盟關係。

他談及，延續經濟議題和美日安保，可預期岸田會關切經濟安全保障問題，包含製造業生產面的穩定供應，如何重新布局生產鏈，如何讓廠商轉移到東南亞和印度，以及關鍵原物料和生產技術的確保，至於是否處理對敵方基地主動攻擊能力的開發、北韓飛彈試射問題，這些涉及安倍內閣未解決的問題，是否能在岸田任內解決，還需再觀察，也要看是長命政權還是短命內閣。

淡江大學日本政經研究所教授胡慶山表示，岸田文雄勝出是派閥政治再次勝利的明證，安倍晉三和麻生太郎的長老地位，對日本政壇的影響力仍在，未來日本政情如何發展值得關注。

胡慶山指出，派閥目標就是贏得選舉，確保自民黨的長期執政，自民黨之所以能夠繼續執政，無論是安倍經濟學的3支箭或是岸田文雄所提的成長和分配，關鍵在於未來岸田實質上如何促成，以及數十兆預算在疫情期間如何激發日本經濟成長。

國策院董事長田弘茂表示，他對岸田文雄出任首相「審慎樂觀」，審慎原因是沒有一個政策或民意是永遠不變的，日本通常會隨著美國政策做調整。對美國總統拜登的政策，到目前為止，他個人覺得「正面」，但最近有聽到華爾街鉅子扮演第2個季辛吉角色到中國去關說，內容外界不得而知 ，但大體而言，日本、美國態勢至少在短期內不會有變化，日本政局在岸田領導下會相對穩定。

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