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    朱立倫明起會見各國駐台代表 美日因萊豬、日食上任後才安排

    國民黨主席當選人朱立倫。（資料照）

    國民黨主席當選人朱立倫。（資料照）

    2021/09/30 12:16

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席當選人朱立倫預計10月5日提前上任，據了解，朱從明天開始，已啟動與各國駐台代表的見面，將會陸續安排，但對於攸關美豬、福島5縣食品等敏感議題的美國與日本，朱則較為謹慎，會在10月5日上任後才會安排。

    朱立倫當選主席後加強與國際社會的溝通，近期強調收到美國、日本、新加坡，還有歐盟的賀電，朱藉此對外表示他不僅已重啟兩岸溝通平台管道，也開始受到國際重視。

    據指出，在黨主席選舉出爐前，就有數國的駐台代表聯繫上朱陣營，希望與朱見面，想了解朱對未來政策規劃及國民黨發展的看法，但因朱忙於選戰，尚未與各國代表會面；在9月25日當選主席後，朱一邊啟動下鄉謝票行程，也預計於明日開始，啟動與各國駐台代表的面對面接觸。

    至於對台灣較重要的美國、日本，由於朱立倫在黨主席選舉期間，遭競爭對手、孫文學校總校長張亞中控是「美國線民」，而美國有美豬進口、日本則是福島5縣食品等議題，朱與美、日代表的會面，對國民黨而言較為敏感。

    知情人士指出，在10月5日正式上任國民黨主席前，朱立倫不會與美、日的代表會面，相對比較謹慎，但目前已有透過管道接上美、日，會持續磋商見面的時間和細節。

    至於美、日是否會提及「敏感議題」，知情人士說，應會以新主席上任後的禮貌性的拜會為主，也是要看對方怎麼提，朱才會怎麼接球。

    另位藍營涉外人士則說，以往國民黨主席當選後各國禮貌性拜會都很正常，但確實也有可能提到相關敏感議題，但在見面前，雙方幕僚都會先磋商過，就算有提到敏感議題，也不會太針鋒相對。

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