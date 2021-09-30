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    玉山論壇10/8登場聚焦疫後合作 邀集10多國意見領袖演說

    第5屆玉山論壇將於10月8日登場。圖為2020年澳洲前總理騰博連線玉山論壇發表演說。（取自台亞會網站）

    第5屆玉山論壇將於10月8日登場。圖為2020年澳洲前總理騰博連線玉山論壇發表演說。（取自台亞會網站）

    2021/09/30 11:47

    〔記者呂伊萱／台北報導〕第5屆玉山論壇將於10月8日登場，主題是「以韌實力重啟共同進步的優先議程」。外交部今天表示，今年論壇仍採實體和線上混合方式進行，當天預計會有10多國的意見領袖發表演說，現場將邀請外國駐台代表、專家學者和工商企業領袖，共同研討疫後時代區域的發展合作及治理策略。

    外交部亞太司司長曾瑞利今天在例會公布，台灣亞洲交流基金會（台亞會）主辦的第5屆玉山論壇，確定將於10月8日在台北舉行。由於疫情關係，今年和去年相同，仍將採取實體和線上混合方式進行。

    曾瑞利說，玉山論壇是我國和新南向國家多元交流的重要平台，今年論壇主題為「以韌實力重啟共同進步的優先議程」。當天預計會有來自10多國的意見領袖發表演說，現場也邀請外國駐台代表、專家學者和工商企業領袖，共同就疫後時代區域的發展合作以及治理策略發表意見。另外，也會藉此機會呈現疫情期間台灣新南向政策累積的國際成果，並勾勒疫後時代台灣和新南向夥伴國家合作復甦的重要方向。

    台亞會表示，當國際社會的韌性在新興挑戰中遭受考驗，玉山論壇將匯集各領域的傑出人才，共同探討如何建立以人為本的發展模式，藉此消弭不平等，並促成具包容性的共榮成長。今年的玉山論壇除邀請國際領袖及政府代表演說，並規劃新南向旗艦計畫成果交流、民間夥伴對話及圓桌論壇等場次。台亞會也將陸續推出民間協力活動，展現新南向政策的公私夥伴關係成果。

    外交部亞太司長曾瑞利出席例會。（記者呂伊萱攝）

    外交部亞太司長曾瑞利出席例會。（記者呂伊萱攝）

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