控權力一把抓、放任陳時中 蔡壁如：蘇揆應下台、受監院調查

民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如開記者會批評蘇揆權力一把抓，並指蘇默許衛福部長陳時中任意妄為，應該下台受監察院的調查。（邱臣遠辦公室提供）

2021/09/30 11:12

〔記者陳昀／台北報導〕行政院近期解編觀光、經貿、體育等3項任務編組，民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如開記者會批評蘇揆要權力一把抓，並指蘇默許衛福部長陳時中任意妄為，死了800多條人命還能說陳做得很好？蔡認為，「這樣的行政院長，應該下台！應該受監察院的調查！陳菊，出來說話！」

邱臣遠指出，行政院近日解編3項任務編組，包含行政院觀光發展推動會、國際經貿策略小組會與體育運動發展會，後疫情時代面臨的都是跨部會、跨層級的議題，現在解編會不會排擠相關政策？他痛斥「大院長時代」來臨，蘇揆權力一把抓，執政還是「攏嘸步」，只會用「問A答B」、編列內宣預算養網軍來轉移施政不力的事實。

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邱臣遠批評，許多內宣經費隱藏在各部會小金庫，也就是基金預算內，像是衛福部「衛生福利特別收入基金」、經濟部「經濟特別收入基金」、勞動部「就安基金」、教育部「運發基金」以及內政部「營建基金」等，他將在預算會期嚴審相關媒體標案。

蔡壁如說，在蘇貞昌大院長的領導下，疫苗的接種、紓困金的發放、五倍券的領取，應該便民、體恤，不應該設下種種障礙、佈下各種選項，把擾民當政績，但過去半年看不到蘇貞昌做了什麼、都在神隱，疫情稍見好轉又出來收割，更離譜是3+11竟然只用一張新聞稿就讓唯一可以阻絕病毒的國門門戶大開。

蔡壁如批評，蘇貞昌怎能默許陳時中任意妄為？死了800多條人命，還能大言不慚的說，陳時中做得很好？原來人命在蘇大院長心中是如此不值一提？大家是拿命在拚搏，你呢？是坐在辦公室冷眼觀看？還是忙著指揮「網軍中央廚房」一邊做大內宣、一邊攻擊不同意見的人？甚至看到對執政有威脅的意見領袖出現，就動用國家機器、傾政、媒之力，對他（她）進行全面性的人格毀滅戰？「這樣的行政院長，應該下台！應該受監察院的調查！陳菊，出來說話！」

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