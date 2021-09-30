第37年服務國慶大典 銘傳親善隊學生撞臉賴清德、表藝珍

銘傳大學親善服務隊李冠霆（左）撞臉副總統賴清德，鍾璦鴻（右）則是微笑神似韓國藝人表藝珍成為話題焦點。（記者張嘉明攝）

2021/09/30 10:56

〔記者林曉雲／台北報導〕雙十國慶腳步近，老字號銘傳大學親善服務隊，今是第37年服務國慶大典，校方今開記者會，展示親善服務隊青春洋溢的專業，有學生撞臉副總統賴清德，也有神似韓國藝人表藝珍，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，親善大使還特別在接待禮儀加入提醒貴賓正確戴好口罩。

銘傳大學秘書長樊中原表示，銘傳大學今年是第37次參與國慶大典，因是社團性質，老師團隊共選出23位學生，包括17位女學生及6位男學生，從暑假開始進行集訓，給予美姿、美儀、語文、舞蹈等訓練。

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親善服務隊在記者會中，除秀出訓練有素之迎賓動作及活潑的舞蹈，學生也各自展現包括台語、日語、泰語等多語言接待能力。

被認為撞臉副總統賴清德，學生李冠霆是第2次參加國慶大典，他說，可能他的髮型和賴清德最像，自評有7分像，很可惜去年沒能接待到賴清德，今年有機會接待本尊，會努力向賴清德學習，不過之後他考慮換油頭髮型、換個造型。

被認為神似韓國藝人表藝珍，學生鍾璦鴻笑說，她自己也認為眼神和笑容有像，為了可以展現出迎賓專業，老師特別以跑走和瑜珈，訓練他們有好體力。

隊長陳昭宇是第2次參加國慶大典，去年接待一位坐輪椅的貴賓，順利完成之後，該貴賓給他一個很溫暖的感謝笑容，讓他很感動。

隊長何采馨是第3次參加，她表示，去年和今年因疫情必須全程戴口罩，因此女隊員們均加強眼妝，平日會對著鏡子練習「用眼睛笑」，全隊練習時也特別注意防疫相關規定。

雙十國慶腳步近，銘傳大學親善服務隊連續第37年服務國慶大典，校方30日開記者會，展示親善服務隊青春洋溢的專業。（記者張嘉明攝）

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